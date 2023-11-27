Зажали в траншее: дрон помог украинским десантникам вырваться из окружения (видео)

По словам волонтера из Эстонии по имени Дмитрий, резервная группа отбила побратимов при поддержке беспилотника, который точечно скинул боеприпас на оккупантов.

Эстонский волонтер Дмитрий поделился эксклюзивными кадрами, на которых запечатлено, как беспилотник 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины помогает бойцам прорваться из-под огня российских оккупантов, которые обошли украинские позиции с фланга. Соответствующее видео волонтер опубликовал на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Указано, что события имели место в октябре 2023 года, в районе Новомихайловки Донецкой области.

"Россияне штурмуют украинскую траншею, блокируя ребят в блиндаже", — пояснил Дмитрий.

Как отметил офицер Армии обороны Израиля, редактор отдела "Военный Фокус" Игаль Левин, беспилотник не просто предоставил поддержку с воздуха в условиях отсутствия других средств. Он также позволил сделать это с большой точностью, без риска задеть своих, что было бы сложно добиться от артиллерии или пилотируемой авиации.

"На помощь приходит резервная группа при поддержке беспилотника. Это спасло жизни всех украинцев, хотя позиция в итоге была потеряна", — резюмировал Дмитрий.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что модернизированный Т-64БМ "Булат" несмотря на поражение двумя дронами-камикадзе смог покинуть поле боя.

Ранее, 25 ноября, сообщалось, что Министерство обороны Украины провело испытания украинских беспилотных авиационных комплексов шести производителей. В основном — FPV-дроны, спроектированные и изготовленные частными компаниями.