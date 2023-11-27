РФ снова говорит о формировании дивизии морпехов: откуда брать технику

Оккупанты хотят сделать вместо бригад морпехов дивизии, но для этого нужно много техники, которую неизвестно, где брать.

В России снова заявили о планах переформатировать бригады морской пехоты в дивизии. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морского флота РФ генерал-лейтенант Виктор Астапов, передает "Интерфакс".

Российские бригады морской пехоты переформатируют в дивизии. Для этого, по словам Астапова, подразделения вовремя получают технику и вооружение. Также добавилось к тренировкам использование различных типов БПЛА. Однако то же заявление в Минобороны РФ озвучивали еще в конце 2022 года, обращают внимание в Defence Express.

С момента первого заявления о расширении бригад до дивизий в течение 2023 года не было никакой информации о наличии дивизий морпехов, а также их участие в войне против Украины. Поэтому авторы предполагают, что оккупанты отложили план до 2024 года. Однако возникает вопрос, есть ли у россиян вооружение для создания дивизии морской пехоты.

Например, в Советском Союзе во время холодной войны имел одну дивизию морской пехоты, которую разворачивали на Тихоокеанском флоте — это 55-я дивизия. Балтийский, Северный и Черноморский флот только бригады. При этом по некоторым данным, численность морпехов в СССР была до 17 тысяч бойцов, 230 танков Т-54/Т-55, 150 ПТ-76 и 1045 машин различного типа.

БТР-82 Фото: скриншот

55-я дивизия морской пехоты на Тихоокеанском флоте была расформирована в 2005 году. Тогда соединение имело до 3 тысяч бойцов и 3 полка морпехов, артиллерийский и зенитно-ракетные полки, танковый батальон и части обеспечения. Если брать уровень вооружения подразделений морпехов, то они имели:

около 150-200 тягачей МТ-ЛБ и БТР-82;

около 30 САУ "Гвоздика" и "Нона";

по 6 РСЗО БМ-21 "Град".

Сейчас РФ планирует вывести береговые войска из структуры ВМФ. Из них будут создавать общевойсковую сухопутную армию. По данным The Military Balance 2023, морпехи и береговые войска ВМФ РФ состоят из более 30 тысяч бойцов, 3 мехбригад, 1 полка и 6 бригад и одного полка морской пехоты. В целом они имеют 220 танков, 1500 бронемашин и более 500 артсистем. Поэтому вопрос, где брать вооружение для ВМФ РФ, остается открытым.

Напомним, 23 ноября в ВСУ показали последствия удара по морпехам 810-й бригады морской пехоты.

24 сентября в ISW писали, что 810-я бригада ВС РФ полностью уничтожена.