Неизвестный российский комплекс в Крыму создает сильные помехи: масштабы впечатляют (фото)

Эксперты предполагают, что излучения такой мощности могут исходить из радиолокационных станций "Воронеж" или "Небо-М". Эти меры направлены преимущественно на усиление защиты важнейших объектов инфраструктуры оккупантов в Крыму.

На побережье Крыма, в частности в районе Севастополя, обнаружен неопознанный комплекс, который создает существенные помехи. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Sentinel-1 Европейского космического агентства, опубликованные в соцсетях 25 ноября.

Обозреватели Bulgarian Military в комментариях пишут, что масштабы этой деятельности впечатляют — сигналы помех были обнаружены и в районе Евпатории, что указывает на значительную мощность используемого оборудования. Однако загадка заключается в том, что на снимках изображены следы работы системы радиоэлектронной борьбы или радиолокационной системы высокой интенсивности.

"Цель — повышение надежности оборонительных стратегий против атак беспилотных летательных аппаратов и морских беспилотников с территории Украины. Можно предположить, что эти действия направлены преимущественно на усиление защиты важнейших объектов инфраструктуры полуострова", — отметили эксперты.

Спутниковые снимки Sentinel-1 Спутниковые снимки Sentinel-1

Какие варианты

Между тем обозреватели предлагают не спешить с выводами о том, что обнаруженные помехи свидетельствуют о наличии новой российской радиолокационной системы. Вполне вероятно, что речь идет об уже существующей радиолокационной системе, но недавно включенной в состав ПВО Крыма.

Такой шаг, считают эксперты, вполне логичен, учитывая тот факт что военные объекты в оккупированном Крыму находятся под прицелом украинских средств поражения. Одним из таких средств, вероятно, является российские радиолокационные комплексы — "Воронеж" с его вариантами "Воронеж-ДМ", "Воронеж-М" и "Небо-М". Они якобы способны создавать помехи такого масштаба.

Российская РЛС "Небо-М" Фото: topwar.ru

Например, РЛС "Воронеж" способны создавать мощные электромагнитные помехи в радиусе более 150 км. Помехи обусловлены передачей радаром высокочастотных радиоволн, которые могут создавать электромагнитные поля, мешающие нормальному функционированию чувствительного оборудования в данном радиусе.

Точнее мощное излучение радара способно покрывать большую площадь, и в радиусе 150 км создавать помехи для различных электронных устройств, таких как радиоприемники, телевизоры и даже некоторые сети связи. Помехи возникают, когда электромагнитные волны радара нарушают нормальную передачу и прием сигналов этими устройствами.

В свою очередь мобильный трехмерный радиолокационный комплекс "Небо-М" известен своими передовыми возможностями электронного противодействия, которые могут исказить спутниковые снимки и затруднить определение ее точного местоположения.

В заключение эксперты обратил внимание, что аналогичный инцидент произошел в сентябре с компанией SATIM, которая обнаружила "аномальные изменения в радиолокационных сигнатурах" бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Они были зафиксированы спутником Umbra, который находился над военной авиабазой "Энгельс-2" в России.

"При изучении отражений сигналов можно обнаружить некоторые странные особенности, которые не соответствуют привычной геометрической структуре самолетов. Такое несоответствие может быть признаком новых сложных технологий маскировки, применяемых для защиты ценных машин от возможных ударов беспилотников", — подытожили эксперты.

Напомним, российское предприятие "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" запустило серийное производство систем "Тритон" для борьбы с украинскими БПЛА. Сообщалось, что системы успешно прошли испытания, а лаборатория уже принимает предзаказы.