Туберкулез, гепатит С и ВИЧ: медик рассказала, как Украина спасает оккупантов на поле боя (видео)

По словам медика Анастасии Муцей, если пленный раненный россиянин в критическом состоянии, его сначала отвезут в стабилизационный пункт и окажут помощь, а уже потом будут допрашивать.

Боевой медик Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ Анастасия Муцей вспоминает, как впервые оказала помощь российскому пленному и что они говорят на допросах. Об этом она рассказала в интервью телеканалу tsn.ua.

Девушка помнит, что первая встреча с российскими пленными, которых ранила собственная же артиллерия, состоялась в Луганской области.

"Это (были. — Ред.) первые россияне, с которыми я встретилась. То есть я до этого вживую их никогда не видела. Там была такая миссия, они прорвались, наша группа их окружила, один раненый умер сразу. А ранен он был своей же артиллерией, которая начала очень сильно с российской стороны бить по нашим ребятам, чтобы они не могли дойти", — вспоминает Анастасия.

Она отмечает, что их предупредили: нужно оказать первую медицинскую помощь, проверить, чтобы не было массированных кровотечений, и доложить, можно ли будет этих российских пленных допросить.

"Потому что если бы кто-то был критически ранен, его бы сначала отвезли в стабилизационный пункт и оказали бы там помощь", — добавила медик.

Анастасия рассказывает, как их бригада ждала наших ребят, которые приехали просто счастливые, потому что вынесли "новые АК-12 — ими можно стрелять, как очередью, по три-четыре патрона".

С собой украинские бойцы привели пленного — бойца отряда "Шторм-Z", которого нужно было спасать. Но тогда Анастасия еще не знала о том, что нужно остерегаться такой тюремной болезни, как туберкулез.

"Потом я узнала много историй о том, как наши военные болеют туберкулезом из-за того, что у них был контакт с россиянами, больными этим недугом. Я об этом тогда не знала, была без маски. Но мы были в перчатках", — отмечает она.

Что рассказывают российские пленные на допросах

Главное, что вспоминают пленные РФ, — это свою бедную жизнь и собственные преступления.

Как помнит Анастасия ту ситуацию, основной допрос проводил командир, а она просто не могла сдерживать гнев, чтобы не ударить этого убийцу.

"Он говорил такую чушь. Это был боевик "Шторма-Z", он сидел в тюрьме, убил женщину, чтобы украсть у нее кошелек. Он рассказывал, что они очень бедно живут. Телефонов у них не было, забрали у них и документы", — рассказывает медик.

Анастасия не знает, действительно ли именно такой была история, которую рассказал этот боевик, но он уверял, что их привезли и сказали, что будут что-то оборонять. А потом дали команду идти и штурмовать.

"Командира убили первого, они не знали, что делать, и просто пошли, чтобы сдаться в плен. Но это правда. Потому что даже один из наших ребят, который там был, рассказывал, что когда подошел к этому пленному, он просто выбросил оружие, сам снял плитоноску и сдался", — добавила боевой медик.

По словам журналистов, больные ВИЧ или гепатитом С российские оккупанты носят специальные резиновые браслеты, чтобы защитить других россиян от заражения. Из-за этого боевые медики часто остерегаются оказывать им медицинскую помощь непосредственно на поле боя.