"Выбрал быструю смерть": в РФ заключенных с ВИЧ заставляют ехать на войну в Украину, — NYT

По словам журналистов, больные ВИЧ или гепатитом С носят специальные резиновые браслеты, что защитить других россиян от заражения. Из-за этого боевые медики часто не хотят оказывать им медицинскую помощь на поле боя.

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В России заключенных с ВИЧ лишают доступа к лекарствам и другим эффективным методам лечения, заставляя ехать на войну в Украину. Об этом пишет издание The New York Times.

Журналисты сообщают, что попавшие в плен к ВСУ российские мобилизованные заключенные рассказали, что служба на передовой казалась менее рискованной, чем пребывание в тюрьме в РФ.

Как рассказал 37-летний Тимур, у которого диагностирован ВИЧ, он был приговорен к 10 годам лишения свободы за торговлю наркотиками. Однако врачи в тюрьме заменили противовирусные лекарства на неэффективные препараты. Мужчина подумал, что не протянет 10 лет в российской тюрьме с ВИЧ.

По словам Тимура, еще в декабре он согласился отправить в Украину на 6 месяцев, подписав контракт с ЧВК "Вагнер". В обмен на это ему обещали помилование и доступ к противовирусным лекарствам.

"Я понял, что у меня будет либо быстрая смерть, либо медленная смерть. Я выбрал быструю смерть", — рассказал Тимур журналистам.

Он также отметил, что у него не было военного опыта. Перед отправкой на фронт он прошел двухнедельную подготовку. Ему выдали автомат Калашникова, 120 патронов, бронежилет и каску. Тимур заявил, что командиры не единожды угрожали ему расстрелом, если он покинет свои позиции или откажется штурмовать позиции ВСУ.

Издание пишет, что взвод Тимура был отправлен в атаку под Бахмутом. Почти все во время этой операции погибли, но некоторых Силы обороны Украины смогли взять в плен.

В материале сказано, что пленных с ВИЧ или гепатитом С заставляют публично сообщать о своем статусе. Так, они носят красные или белые резиновые браслеты, чтобы показать, что у них есть одна из этих болезней. Браслеты также предназначены для защиты других солдат РФ от заражения, если владелец получит ранение на поле боя и у него начнется кровотечение. Правда нежелание сослуживцев или медиков контактировать с кровью может задержать оказание первой помощи.

Журналисты отметили, что противовирусные препараты могут долго подавлять ВИЧ до такой степени, что человек перестает быть заразным. Украина позволяет людям с ВИЧ служить в боевых действиях с одобрения их командиров.

"Если человек находится на лечении и продолжает лечение, вирус может быть неопределяемым, и он может служить, он может работать и не опасен для окружающих", — сказала журналистам доктор Ирина Дижа, медицинский консультант группы по защите инфицированных ВИЧ 100 Percent Life.

Также издание пишет, что ВИЧ, гепатит С и туберкулез, в том числе лекарственно-устойчивые штаммы, широко распространены в российских тюрьмах и исправительных колониях. По словам Ольги Романовой, директора организации "Русь сидящая", около 10% заключенных в России инфицированы ВИЧ. Около трети от общего числа заключенных имеют по крайней мере одну из этих трех инфекций.

Напомним, что в Бахмуте ВС РФ пытались прорвать оборону пограничников и потеряли два десятка военнослужащих. Бои продолжались на ближней дистанции, а по оккупантам пограничники применяли стрелковое оружие и миномет.

Кроме того, 24 апреля российские оккупанты обстреляли село в Донецкой области. В Офисе Генпрокурора заявили, что в результате инцидента погибли двое мужчин. Также ранения получила женщина, которую пришлось доставить в больницу.