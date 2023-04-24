Попали во двор жилого дома: российские оккупанты обстреляли село в Донецкой области (фото)

В Офисе Генпрокурора заявили, что в результате инцидента погибли двое мужчин. Также ранения получила женщина, которую пришлось доставить в больницу.

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Утром 24 апреля российские оккупанты обстреляли село Шахтерское Донецкой области из артиллерии. Об этом заявили в Офисе Генерального прокурора Украины.

В пресс-службе Офиса Генпрокурора отметили, что примерно в 9 утра россияне нанесли артиллерийский удар по населенному пункту в Волновахском районе. Снаряды попали в частный сектор. В результате обстрела погибли двое мужчин, которые находились во дворе жилого дома. Также осколками была ранена их соседка. Женщину пришлось госпитализировать.

Кроме того, в сообщении сказано, что в связи с этим инцидентом уже начато досудебное расследование.

"Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", — говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора также показали фотографии с места событий.

Обстрел Шахтерского Обстрел Шахтерского

Ранее начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что оккупанты перебрасывают в район Авдеевки танковую бригаду. По его словам, захватчики вернулись к интенсивности обстрелов города, которая была в феврале этого года, а техника, как они надеются, поможет им в наступлении.

Также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты в городе преследуют людей и оглашают тюремные приговоры за проукраинскую позицию. Он отметил, что жителям, которые ждут освобождения, грозит до 15 лет лишения свободы.