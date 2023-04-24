Влучили у двір житлового будинку: російські окупанти обстріляли село на Донеччині (фото)

В Офісі Генпрокурора заявили, що внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків. Також поранення дістала жінка, яку довелося доставити до лікарні.

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Вранці 24 квітня російські окупанти обстріляли село Шахтарське на Донеччині з артилерії. Про це заявили в Офісі Генерального прокурора України.

У пресслужбі Офісу Генпрокурора зазначили, що приблизно о 9-й ранку росіяни завдали артилерійського удару по населеному пункту у Волноваському районі. Снаряди влучили у приватний сектор. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків, які перебували у дворі житлового будинку. Також уламками було поранено їхню сусідку. Жінку довелося госпіталізувати.

Крім того, у повідомленні сказано, що у зв'язку з цим інцидентом вже розпочато досудове розслідування.

"Прокурори продовжують вживати всіх можливих і належних заходів щодо документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил Росії", — йдеться у повідомленні.

В офісі Генпрокурора також показали фотографії з місця подій.

Обстріл Шахтарського Обстріл Шахтарського

Раніше начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що окупанти перекидають у район Авдіївки танкову бригаду. За його словами, загарбники повернулися до інтенсивності обстрілів міста, яка була у лютому цього року, а техніка, як вони сподіваються, допоможе їм у наступі.

Також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти у місті переслідують людей та оголошують тюремні вироки за проукраїнську позицію. Він зазначив, що мешканцям, які чекають на звільнення, загрожує до 15 років позбавлення волі.