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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Влучили у двір житлового будинку: російські окупанти обстріляли село на Донеччині (фото)

Росія, ЗС РФ, артилерія, фото
Фото: Мiноборони РФ | Російська артилерія

В Офісі Генпрокурора заявили, що внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків. Також поранення дістала жінка, яку довелося доставити до лікарні.

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Вранці 24 квітня російські окупанти обстріляли село Шахтарське на Донеччині з артилерії. Про це заявили в Офісі Генерального прокурора України.

У пресслужбі Офісу Генпрокурора зазначили, що приблизно о 9-й ранку росіяни завдали артилерійського удару по населеному пункту у Волноваському районі. Снаряди влучили у приватний сектор. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків, які перебували у дворі житлового будинку. Також уламками було поранено їхню сусідку. Жінку довелося госпіталізувати.

Крім того, у повідомленні сказано, що у зв'язку з цим інцидентом вже розпочато досудове розслідування.

"Прокурори продовжують вживати всіх можливих і належних заходів щодо документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил Росії", — йдеться у повідомленні.

В офісі Генпрокурора також показали фотографії з місця подій.

Обстріл Шахтарського Fullscreen
Обстріл Шахтарського
Обстріл Шахтарського Fullscreen
Обстріл Шахтарського
Обстріл Шахтарського
Обстріл Шахтарського

Раніше начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що окупанти перекидають у район Авдіївки танкову бригаду. За його словами, загарбники повернулися до інтенсивності обстрілів міста, яка була у лютому цього року, а техніка, як вони сподіваються, допоможе їм у наступі.

Також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти у місті переслідують людей та оголошують тюремні вироки за проукраїнську позицію. Він зазначив, що мешканцям, які чекають на звільнення, загрожує до 15 років позбавлення волі.