В Бахмуте ВС РФ пытались прорвать оборону пограничников и потеряли два десятка вояк

Бои продолжались на ближней дистанции, а по оккупантам пограничники применяли стрелковое оружие и миномет.

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В Бахмуте Донецкой области украинские пограничники дали бой оккупантам, пытавшимся прорвать их позиции. Об этом сообщают в пресс-службе ГПСУ.

Отмечается, что в выходные российские штурмовики несколько раз пытались прорвать оборону украинских защитников. Впрочем, каждый раз получали "по зубам".

"Пограничники в Бахмуте устроили оккупантам зажигательный уикенд. В течение субботы-воскресения пограничники вступали в бой с российскими нападающими трижды. Все попытки прорыва обороны бойцы Госпогранслужбы сдержали. Огнем из стрелкового оружия и минометов обезврежено по меньшей мере 24 противника:", – говорится в сообщении.

Напомним, что российские кафиры в Бахмуте попытались захватить позиции украинских пограничников. Противника ждал позиционный бой, в результате которого часть оккупантов была ликвидирована на месте, другая — огонь пограничников догонял во время бегства.

Украинский пограничник в районе Бахмута "приземлил" два российских самолета из ПЗРК Stinger. Воин с позывным "Гудзоном" сбил бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25. За свою точность защитник Бахмута был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и именным оружием.