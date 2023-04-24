У Бахмуті ЗС РФ намагалися прорвати оборону прикордонників і втратили два десятки вояків

Бої тривали на ближній дистанції, а по окупантах прикордонники застосовували стрілецьку зброю та міномет.

Related video

У Бахмуті на Донеччині українські прикордонники дали бій окупантам, які намагалися прорвати їхні позиції. Про це повідомляють у пресслужбі ДПСУ.

Зазначається, що впродовж вихідних російські штурмовики кілька разів намагалися прорвати оборону українських захисників. Утім, кожного разу отримували по зубах.

"Прикордонники в Бахмуті влаштували окупантам запальний вікенд. Протягом суботи-неділі прикордонники вступали в бій із російськими нападниками тричі. Всі спроби прориву оборони бійці Держприкордонслужби стримали. Вогнем зі стрілецької зброї та мінометів знешкоджено щонайменше 24 противники: 10 окупантів ліквідовано, ще 14 — поранено", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти в Бахмуті спробували захопити позиції українських прикордонників. На противника чекав позиційний бій, унаслідок якого частину окупантів було ліквідовано на місці, іншу вогонь прикордонників наздоганяв під час втечі.

Український прикордонник у районі Бахмута "приземлив" два російські літаки з ПЗРК Stinger. Воїн із позивним "Гудзон" збив бомбардувальник Су-24 і штурмовик Су-25. За його влучність оборонця Бахмута нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня та іменною зброєю.