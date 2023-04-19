У Бахмуті прикордонники відбили ворожий штурм, – ДПС

Внаслідок запеклої сутички три російські окупанти загинули, ще чотири отримали поранення. Кулі наздоганяли навіть тих, хто втікав.

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У Бахмуті, який ось уже багато місяців залишається найгарячішою точкою в Україні, ворожі штурмовики намагалися захопити позиції наших прикордонників. Атака закінчилася, як і атакуючі. Про це 19 квітня повідомила Держприкордонслужба у своєму Telegram-каналі.

"Штурмовики наблизилися до прикордонних позицій і намагалися їх захопити. Від наших бійців на противника чекав позиційний бій, в якому частину окупантів знешкоджено, а вогонь прикордонників ще наздоганяв тих, що вціліли", — йдеться у публікації.

Під час бою українські захисники ліквідували трьох окупантів та поранили ще чотирьох.

Нагадаємо, 19 квітня Бахмут із висоти пташиного польоту показали на відео бійці 127-ї окремої бригади територіальної оборони. Жодної вцілілої багатоповерхівки чи підприємства у колись квітучому місті Донецької області не виявлено.

Цього ж дня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Бахмут залишається епіцентром наступу, але РФ зазнає суттєвих втрат.

Також 19 квітня "Вовки да Вінчі" показали повну версію бою за останню дорогу на Бахмут. Російська піхота без підтримки бронетехніки вирішила прорвати оборону українців. Згодом усі окупанти загинули на полі, не діставшись окопів бійців 1-го окремого механізованого батальйону.