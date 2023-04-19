В Бахмуте пограничники отразили вражеский штурм, – ГПС

В результате ожесточенной схватки три российских оккупанта погибли, еще четыре получили ранения. Пули догоняли даже тех, кто обратился в бегство.

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В Бахмуте, который вот уже много месяцев остается самой горячей точкой в Украине, вражеские штурмовики пытались захватить позиции наших пограничников. Атака закончилась, как и атакующие. Об этом 19 апреля сообщила Госпогранслужба в своем Telegram-канале.

"Штурмовики приблизились к пограничным позициям и пытались их захватить. От наших бойцов противника ждал позиционный бой, в котором часть оккупантов обезврежена, а огонь пограничников еще настигал уцелевших", – говорится в публикации.

В ходе боя украинские защитники ликвидировали трех оккупантов и ранили еще четырех.

Напомним, 19 апреля Бахмут с высоты птичьего полета показали на видео бойцы 127-й отдельной бригады территориальной обороны. Ни одной уцелевшей многоэтажки или предприятия в некогда цветущем городе Донецкой области не обнаружено.

В этот же день командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Бахмут остается эпицентр наступления, но РФ терпит существенные потери.

Также 19 апреля "Волки да Винчи" показали полную версию боя за последнюю дорогу на Бахмут. Российская пехота без поддержки бронетехники решила прорвать оборону украинцев. Впоследствии все оккупанты погибли на поле, не добравшись до окопов бойцов 1-го отдельного механизированного батальона.