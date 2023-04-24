"Обрав швидку смерть": у РФ ув'язнених з ВІЛ змушують їхати на війну в Україну, — NYT

За словами журналістів, хворі на ВІЛ або гепатит С носять спеціальні гумові браслети, щоб захистити інших росіян від зараження. Через це бойові медики часто не хочуть надавати їм медичної допомоги на полі бою.

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У Росії ув'язнених із ВІЛ позбавляють доступу до ліків та інших ефективних методів лікування, змушуючи їхати на війну в Україну. Про це пише видання The New York Times.

Журналісти повідомляють, що російські мобілізовані в'язні, які потрапили в полон до ЗСУ, розповіли, що служба на передовій здавалася менш ризикованою, ніж перебування у в'язниці в РФ.

Як розповів 37-річний Тимур, у якого діагностовано ВІЛ, його засудили до 10 років позбавлення волі за торгівлю наркотиками. Проте лікарі у в'язниці замінили противірусні ліки неефективними препаратами. Чоловік подумав, що не протягне 10 років у російській в'язниці з ВІЛ.

За словами Тимура, ще в грудні він погодився відправитися в Україну на 6 місяців, підписавши контракт із ПВК "Вагнер". В обмін на це йому обіцяли помилування й доступ до противірусних ліків.

"Я зрозумів, що я маю або швидку смерть, або повільну смерть. Я вибрав швидку смерть", — розповів Тимур журналістам.

Він також зазначив, що він не мав військового досвіду. Перед відправкою на фронт він пройшов двотижневу підготовку. Йому видали автомат Калашникова, 120 набоїв, бронежилет і каску. Тимур заявив, що командири не раз погрожували йому розстрілом, якщо він залишить свої позиції або відмовиться штурмувати позиції ЗСУ.

Видання пише, що взвод Тимура відправили в атаку під Бахмутом. Майже всі під час цієї операції загинули, але декого сили оборони України змогли взяти в полон.

У матеріалі сказано, що полонених із ВІЛ або гепатитом С змушують публічно повідомляти про свій статус. Вони носять червоні або білі гумові браслети, щоб показати, що вони мають одну з цих хвороб. Браслети також призначені для захисту інших солдатів РФ від зараження, якщо власник отримає поранення на полі бою і в нього почнеться кровотеча. Щоправда, небажання товаришів зі служби чи медиків контактувати з кров'ю може затримати надання першої допомоги.

Журналісти зазначили, що противірусні препарати можуть довго пригнічувати ВІЛ настільки, що людина перестає бути заразною. Україна дозволяє людям із ВІЛ служити в бойових діях зі схвалення їхніх командирів.

"Якщо людина перебуває на лікуванні та продовжує лікування, вірус може бути невизначеним, і він може служити, він може працювати й безпечний для оточення", — сказала журналістам лікарка Ірина Діжа, медична консультантка групи із захисту інфікованих ВІЛ 100 Percent Life.

Також видання пише, що ВІЛ, гепатит С і туберкульоз, у тому числі лікарсько-стійкі штами, широко поширені в російських в'язницях і виправних колоніях. За словами Ольги Романової, директорки організації "Русь Сидяча", близько 10% ув'язнених у Росії інфіковані ВІЛ. Близько третини від загальної кількості ув'язнених мають принаймні одну з цих трьох інфекцій.

Нагадаємо, що в Бахмуті ЗС РФ намагалися прорвати оборону прикордонників і втратили два десятки військовослужбовців. Бої тривали на ближній дистанції, а по окупантах прикордонники застосовували стрілецьку зброю та міномет.

Крім того, 24 квітня російські окупанти обстріляли село на Донеччині. В Офісі Генпрокурора заявили, що внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків. Також поранення дістала жінка, яку довелося доправити до лікарні.