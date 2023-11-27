Украинский десант в США: что известно о визитах депутатов и чиновников за океан, — СМИ

По информации журналистов, визитом многочисленной украинской делегации в Америку будет заниматься посол Украины в США Оксана Маркарова.

На этой неделе Офис президента отправляет в США несколько групп народных депутатов, чиновников, ветеранов и детей, пострадавших от российских оккупантов. Об этом сообщает NV, ссылаясь на несколько источников в Америке и Украине.

Как отмечают инсайдеры издания, цель этих поездок — "выстраивание отношений с Республиканской партией, особенно с ее консервативным крылом — условной группой Дональда Трампа. Подобные командировки будут происходить впервые с начала полномасштабной российской агрессии.

"Главное, что хотят услышать представители обеих партий в Америке, но больше республиканцы: понятную стратегию того, что будет делать дальше Украина, план военных действий, и, конечно, объединенный понятный план между политическим и военным руководством", — отметил на условиях анонимности собеседник NV в окружении одного из конгрессменов-республиканцев.

Поэтому глава ОП Андрей Ермак после последнего визита в США, как отмечает один из источников в американском политикуме, решил отправить такую делегацию по различным штатам, в основном "республиканским", однако не в Вашингтон, как обычно.

Как стало известно от украинских политиков, заниматься этими визитами будет посол Украины в США Оксана Маркарова. Главными задачами являются информационная работа из первых уст о том, что происходит в Украине, разъяснение, почему вопрос выделения дополнительной помощи Украине сейчас является сверхважным, и др.

В Офисе президента на запрос NV относительно командировки делегации в США сообщили, что вопрос зарубежных визитов они не комментируют из соображений безопасности.

Мнения нардепов относительно визита в США

Визит в США и его цели в комментарии изданию подтвердила депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева, которая входит в эту делегацию.

"Круг вопросов визита очень широкий", — прокомментировала она.

Слова поддержки относительно этого решения высказал и народный депутат Ярослав Железняк, который в собственном телеграм-канале назвал его "правильным шагом".

"Единственное, что странно, так это то, что с сегодняшнего дня (27 ноября. — Ред.) по 15 декабря все конгрессмены в Вашингтоне ... у них три сессионных недели подряд. И логично, что большинство не в округах. И поэтому немного странно, что такие делегации не отправили раньше. Например, хотя бы на прошлой неделе. Но хотя бы так", — подчеркнул парламентарий.

Напомним, что во время визита в США глава ОП Андрей Ермак обсуждал на некоторых закрытых встречах нецелесообразность проведения выборов в Украине и план победы уже в 2024 году.

Фокус также писал, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным идет постоянный диалог относительно действий во время войны с Россией. Позиция у них единая.