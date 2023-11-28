"Городская сумасшедшая": Коля Серга раскритиковал Безуглую за ее слова о Залужном (видео)

Музыкант и певец Коля Серга заявил, что у людей публичная коммуникация Марьяны Безуглой с Валерием Залужным вызывает чувство, будто бы их "ментально насилуют".

Украинский музыкальный исполнитель и действующий военнослужащий Коля Серга прокомментировал критику народного депутата Марьяны Безуглой в отношении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Соответствующий пост певец опубликовал на своем аккаунте в Instagram 27 ноября.

По словам Серги, главное то, что люди чувствуют впоследствии коммуникации. В публичное пространство конфликтная информация выносится для того, чтобы с помощью внимания общества изменить деятельность человека или организации.

Певец сказал, что у людей публичная коммуникация Марьяны Безуглой с Валерием Залужным вызывает чувство, будто бы их "ментально насилуют". По его словам, у Безуглой есть много официальных возможностей, чтобы влиять на государственные вопросы, так как она народный депутат. Это же касается вопросов обороны страны, так как она входит в Комиссию по вопросам обороны. Она может коммуницировать с теми, кто принимает решения не публично. Однако Безуглая решила вынести все в публичную плоскость.

"Для чего? Главком должен выйти с возражением? Как вы себе представляете это возражение? Она понимает, что он не выйдет. Не будет ни возражать, ни реагировать. И, пользуясь этим, начинает накидывать полотна с обвинениями, обесцениваниями и поругами", — сказал Серга.

Также исполнитель заявил, что источник забывается, а информация остается. По его словам, даже после того, как Безуглую заставит замолчать общество или работодатели, осадок в обществе все равно останется.

Серга отметил, что информационное пространство в Украине сейчас похоже на минное поле, так как в нем много российских агентов, до которых тяжело дотянуться СБУ. Поэтому необходимо анализировать каждый шаг.

Ранее сообщалось, что в отношении Безуглой хотят открыть уголовное дело. По словам мнению Людмилы Буймистер, требование Марьяны Безуглой об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного является "глупостью или враждебной ИПСО".

Кроме того, 27 ноября стало известно, что в ВР зарегистрировали постановление об увольнении Безуглой из комитета. Парламентарий от "Слуги народа" Кривошеев, который зарегистрировал постановление, считает, что нардеп после обвинений Залужного не может оставаться на должности заместителя главы оборонного комитета Рады.