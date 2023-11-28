Битва за Авдеевку: российские войска наступают с шести направлений, — ISW (карта)

Как рассказал спикер Таврической группировки войск Александр Штупун, оккупанты атакуют по 10-20 человек. ВС РФ продолжили наступление, но значительніх успехов не достигли.

Войска РФ ведут наступление на шести направлениях возле Авдеевки. Тяжелые бои возле коксохимического завода продолжаются. Об этом заявили аналитики Института изучения войны.

В новом отчете от 27 ноября говорится, что оккупанты продолжили наступательные действия в окрестностях Авдеевки, однако значительных успехов не достигли.

Как сообщил Генштаб ВСУ, украинские войска отбили более 30 российских атак за день у следующих населенных пунктов:

К востоку от Новобахмутовки (13 км к северо-западу от Авдеевки);

К северо-востоку от Бердичей (7 км к северо-западу от Авдеевки);

К югу от Новокалинового (12 км к северу от Авдеевки) Тоненького (7 км к западу от Авдеевки);

Вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки);

Возле Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Как рассказал спикер Таврической группировки войск Александр Штупун, оккупанты атакуют по 10-20 человек. Они наступают на шести направлениях возле Авдеевки. Тяжелые бои продолжаются возле коксохимического завода, а также на северо-востоке от населенного пункта.

В отчете аналитики отметили, что российские источники распространяют информацию о том, что ВС РФ войска захватили всю промзону к юго-востоку от Авдеевки, а также вышли на юго-восточные окраины города. За эти успехи несут ответственность элементы штурмовой бригады "Ветеран".

Кроме того, как говорят российские военкоры, ВС РФ продвинулись возле Крутой Балки (5 км к востоку от Авдеевки), хотя аналитики не смогли подтвердить это. Также, по словам россиян, ВСУ контратаковали под Авдеевкой.

Битва за Авдеевку карта Фото: ISW

Напомним, что 27 ноября сообщалось, что британская разведка озвучила потери ВС РФ в боях за Авдеевку. По словам аналитиков, ранее рекордным месяцем для противника был март, когда велись активные бои за Бахмут. Теперь, когда наступление перешло на Авдеевку, ущерб для противника увеличился.