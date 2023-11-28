Разные результаты: как быстро в США и ЕС налаживают производство боеприпасов

Европейские производители опережают своих коллег из США, выпуская, по разным оценкам, 400 тысяч 155-мм боеприпасов в год. В то же время американцы только к концу 2025 года планируют выйти на 100 тысяч снарядов в год, имея при этом неопределенность в финансировании.

Спустя год после начала усилий по увеличению производства артиллерийских снарядов для Украины США и Европа демонстрируют радикально разные результаты. Страны ЕС начали с опережением, производя около 230 тыс. 155-мм снарядов в год примерно на треть больше, чем Соединенные Штаты. Об этом сообщают обозреватели Defence One, приводя в своем материале конкретные цифры.

Европа

Европейские производители в своего рода гонке по выпуску боеприпасов опережают своих коллег из-за океана. Кроме того, в последнее время ЕС лучше утверждает годовые планы расходов, на фоне дискуссий в Конгрессе США по формированию бюджета.

К февралю 2023 европейское производство составляло 300 тыс. снарядов в год. К ноябрю объемы производства вновь возросли, хотя оценки разнятся. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон предположил, что теперь Европа может производить около 400 тыс. боеприпасов в год. Эстонский министр обороны Ханно Певкур, выступая в ноябре на круглом столе для СМИ, назвал цифру в 600-700 тыс. и заявил, что в 2024 она достигнет миллиона снарядов.

Расходы ЕС

В марте ЕС объявил, что потратит 2 млрд евро (2,2 млрд долларов) на поставку Украине одного миллиона 155-мм снарядов в течение года. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что ЕС не достигнет поставленной цели, а представитель эстонского оборонного ведомства Кусти Салм заявил, что план, скорее всего, будет выполнен к середине 2024 года.

В то же время европейские чиновники с оптимизмом смотрят в будущее.

"По моим оценкам, в ближайшие десять лет мы должны производить около 3 млн снарядов в год", — сказал Певкур, добавив, что представители промышленности ожидают больше контрактов.

США

Соединенные Штаты увеличили выпуск 155-мм снарядов гораздо быстрее, чем первоначально прогнозировали, и планируют наращивать его и дальше, однако для этого Конгресс должен принять бюджет. Объем производства в течение года удвоился — это стало возможным благодаря тому, что предприятиями, на которых производятся снаряды, владеет армия.

"Армия США имеет довольно прямой рычаг для увеличения производства основных боеприпасов, таких как 155-мм артиллерийские снаряды", — пояснил Рафаэль Лосс, европейский эксперт по вопросам обороны в Европейском совете по международным отношениям.

Так до февраля 2022 американская армия производила около 14 тыс. 155-мм снарядов в месяц на государственных и подрядных заводах. В марте прошлого года заместитель министра армии Гейб Камарильо объявив о планах по выпуску 24 тыс. снарядов в месяц к концу 2022. Но американцы достигли поставленной цели раньше, а затем превысили ее, выпустив в октябре 28 тыс. снарядов, часть из которых сразу направили в Украину.

В настоящее время армия США намерена увеличить ежемесячное производство до 36 тыс. к марту, 60 тыс. к сентябрю, 70-80 тыс. в начале 2025 и 100 тыс. к концу календарного 2025 года — в два с половиной раза больше, чем было запланировано в 2022 году.

По словам секретаря по закупкам армии Дуга Буша в рамках этой программы армия увеличила количество смен, закупила роботов и расширила заводы по производству боеприпасов.

Расходы США

На первоначально запланированное увеличение количества снарядов с 14 тыс. до 24 тыс. армия выделила 1,45 млрд долларов. В ноябре было объявлено о выделении еще 1,5 млрд долл.

В ноябре Буш заявил, что армия рассчитывает на то, что Конгресс в законопроекте о дополнительном финансировании на 2024 год одобрит выделение 3,1 млрд. долларов на эти цели. Но проблема в том, что Конгресс может не рассмотреть этот законопроект до тех пор, пока не будет принята резолюция о более длительном финансировании.

По словам Буша, без этих денег армия не сможет достичь своей цели — произвести 100 тыс. 155-мм снарядов к концу 2025 года.

Напомним, глава эстонской разведки Антс Кивисельг в начале ноября сообщил, что российский ВПК имеет возможность выпускать приблизительно 1,5 миллиона боеприпасов каждый месяц. Он подчеркнул, что это базовая оценка и в настоящее время россияне активизировали почти постоянное производство на своих заводах.