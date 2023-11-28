Защита от воздушных атак НОАК: Тайвань запустил в серию ЗРК Sky Sword II

Данные системы ПВО будут поставлены на вооружении армии Тайваня для противодействия китайским самолетам, вертолетам, БПЛА и крылатым ракетам. Дальность ракет достигает 15 км.

Тайваньский государственный институт науки и технологии (NCSIST) начал серийное производство наземных средств противовоздушной обороны малой и средней дальности Sky Sword II, которые получили местное название Tien Chien II. Системы будут поставлены на вооружение армии Тайваня (RoCA). Об этом 27 ноября сообщили в Janes.

Как рассказал офицер тайваньских ВС в интервью изданию, стоимость программы RoCA Sky Sword II составляет 14,3 млрд TWD (453 млн долларов), а стоимость каждой ракеты — около 635 тыс. долларов.

Еще в сентябре текущего года RoCA планировала заказать данные системы для противодействия китайским самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам. Эти планы также подтвердили и в Минобороны Тайваня, пишут обозреватели.

Кратко о Sky Sword II

Разработка семейства Sky Sword II началась еще в 1990-х годах и изначально проектировалась как ракета класса "воздух-воздух". Позже был разработан корабельный вариант класса "земля-воздух", получивший обозначение ТС-2Н.

Наземный вариант был представлен на Международной выставке вооружений в Абу-Даби. Комплекс состоит из одного центра боевого управления CS/MYS-951, одной радиолокационной станции CS/MPQ-951 и четырех пусковых ракетных установок.

Зенитная ракета Sky Sword II Фото: topwar.ru

Ракета обладает всепогодными характеристиками, оснащена ускорителем с изменяемой тягой для увеличения дальности и маневренности на этапе пуска. В ракете используется комбинированная система наведения. После запуска включается инерциальное управление с возможностью радиокоррекции на траектории. При сближении с целью активируется головка самонаведения с дальностью захвата около 9,5 км. При этом, по некоторым данным, наземный вариант ракеты способен поражать цели на дистанции до 15 км.

Напомним, ВМС Тайваня во время мероприятия в городе Гаосюн показали публике новейшие корабли — десантный корабль Yushan, "убийцу авианосцев" быстроходных корвет Ta Chiang, а также минный тральщик. При этом впервые в истории гостям было разрешено свободно посещать внутренние помещения кораблей.