"Стоило тысяч жертв": ВС РФ продвинулись под Авдеевкой, — британская разведка

Российским войскам удалось добиться успеха на Авдеевском направлении. Оккупанты предпринимают попытки окружить город. Об этом 28 ноября сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Согласно данным источника, начиная с октября 2023 года, российские военные продвинули передовую линию в этом районе на 2 километра.

Согласно информации от британской разведки, хотя это и небольшое продвижение, оно, вероятно, представляет собой одно из значительных достижений России с весны 2023 года. Однако за этот прогресс пришлось заплатить тысячами человеческих жертв среди участвующих подразделений ВС РФ.

Эта операция постепенно приближает российские войска к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские войска сохраняют одну из своих основных оборонительных позиций, говорится в сообщении.

"Хотя Авдеевка стала выступом на украинской линии фронта, Украина продолжает контролировать коридор шириной около 7 км, через который она продолжает снабжать город", — отмечают Минобороны Британии.

ВС РФ продвинулись под Авдеевкой

Напомним, что, по словам военного эксперта Михаила Жирохова, российские военные начали переброску всех возможных ресурсов в район Авдеевки. Перед оккупационными войсками стоит задача взять город до начала ежегодного послания президента РФ.

Также сообщалось, что в Волынской области на три года осудили волонтера, который уклонялся от мобилизации, объяснив решение страхом за свою жизнь.