Можно оформить до 10 декабря: военным в Украине выплатят до 3,1 тыс. грн надбавки

Сумма выплат рассчитывается индивидуально и может составлять от 450 до 3 100 гривен. На деньги могут претендовать военные, которые сейчас служат.

В Украине ввели специальные надбавки для украинских военных, которые сейчас несут службу. В том, кто может получить эти выплаты и что для этого нужно делать, разобрались журналисты "24 канала".

Украинские военные могут подать заявления на получение надбавки ко Дню Независимости Украины. Ранее срок обращения в Пенсионный фонд был ограничен 1 октября, но его продлили до 10 декабря.

Кто может рассчитывать на выплаты?

Надбавка предоставляется военнослужащим, которые получили статус ветерана, но не ушли на пенсию.

Какой размер выплат?

Сумма надбавки — индивидуальна, и зависит от статуса лица. Она может составлять от 450 до 3 100 гривен.

Для подсчета размера выплат используется прожиточный минимум для недееспособных лиц. Сейчас он составляет 2 093 гривны.

Расчет надбавки производится в таком соотношении:

50% минимума — участники боевых действий, утратившие трудоспособность;

30% — родственники погибших или умерших военнослужащих и ветеранов;

20% — участники войны.

Стоит отметить, что надбавка ко Дню Независимости Украины — это альтернатива выплатам ко Дню победы. Эти деньги могут получать ветераны войны, жертвы преследований нацистов, военные и граждане, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Напомним, военнослужащие, которые потеряли трудоспособность или получили статус лица с инвалидностью, могут получить льготы. Для этого нужны заключения ВВК.

Украинские военные могут уволиться со службы по четырем причинам. Для этого необходимо подать рапорт на имя командира.