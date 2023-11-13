Дополнительные выплаты военным: кто может получить и как их оформить

Украинские военнослужащие, которые не использовали свой отпуск, могут получить компенсацию от государства за него. Однако деньги выплачивают только тем, кто соответствует нескольким условиям.

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Украинские военные могут получить дополнительные выплаты и компенсации. В том, кто может претендовать на деньги и что надо для этого делать, разобрались журналисты "24 канала".

Кому выплачивают компенсации?

Согласно закону выплаты могут получить военнослужащие, которые были уволены со службы и не использовали дни ежегодного отпуска. Речь идет о бойцах, которые имеют детей или ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Также на компенсацию могут претендовать военные, которых уволили по возрасту или состоянию здоровья, в связи с непосредственным подчинением близкому лицу или с сокращением штата, из-за проведения организационных мероприятий. Украинцы, которые соответствуют этому условию, могут получить 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

Если военный не использовал дни ежегодного отпуска и погиб, государство тоже выплачивает компенсацию. Деньги могут получить члены его семьи.

Как получить выплаты?

Для того, чтобы получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска, защитники должны предоставить рапорт командиру воинской части.

В документе нужно указать:

дату увольнения со службы;

количество дней неиспользованного отпуска за каждый год;

основание увольнения с военной службы;

норму закона, которая предусматривает выплату.

Средства выплачивают Минобороны и другие воинские формирования или правоохранительные органы.

Напомним, Минобороны расширило список категорий военнослужащих, которые могут претендовать на дополнительное вознаграждение за службу в военное время. Кроме того, сумма государственных выплат была увеличена.

В Украине выплатили более 123 миллионов гривен дополнительного вознаграждения военным, которые не участвовали в боях. Информация об этом вскрылась благодаря проверке Минобороны, которая коснулась примерно 40 частей ВСУ.