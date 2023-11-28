"Травили мышьяком и ртутью": генерал рассказал, кто кроме жены Буданова пострадал в ГУР (видео)

Симптомы интоксикации зафиксировали у нескольких сотрудников ГУР, которые ответственны за операции против России, рассказал экс-глава ведомства Валерий Кондратюк. У них обнаружили следы отравления тяжелыми металлами.

Жену главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили ртутью и мышьяком. Кроме нее пострадали еще несколько работников ГУР Об этом в эфире NV сообщил генерал-лейтенант, председатель Службы внешней разведки в 2020-2021 годах, начальник ГУР в 2015-2016 годах Валерий Кондратюк.

По его словам, отравили не только жену Буданова Марианну а еще нескольких сотрудников ГУР, которые ответственны за операции по России.

"Сам Кирилл Буданов и сотрудники ГУР являются постоянными целями для российских спецслужб. Нанести удар по менее защищенным целям — родным работникам — это тоже один из методов, который сегодня используется российскими спецслужбами. Имею закрытую информацию, которая еще не была известна. Произошло отравление тяжелыми металлами. Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы как мышьяк и ртуть. Их выведение из организма требует определенного времени", — сказал Кондратюк.

"Это коснулось не только жены Кирилла Буданова, но и нескольких работников ГУР МО. Речь идет не об охранниках, которые находились с женой Буданова. Речь идет о высокопоставленных лицах ГУР — руководителях направлений, ответственных за операции против России", — сказал экс-глава ГУР.

Он добавил, что по факту отравления сотрудников ГУР должно быть открыто уголовное производство по статье — преступление против человечности.

Жену Буданова отравили: что известно

Об отравлении жены главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова СМИ сообщили утром 28 ноября. Женщину госпитализировали. Сначала состояние ухудшилось, потом ситуация улучшилась. Сейчас жена главы ГУР проходит лечение.

Позже сообщили, что в ГУР отравили не только жену главы ГУР Кирилла Буданова. Симптомы отравления есть у других работников спецслужбы, однако у Марианны Будановой они проявились быстрее.

По словам представителя военной разведки Андрея Юсова, Марианна Буданова была отравлена тяжелыми металлами, но уже заканчивает лечение.