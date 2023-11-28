Помощи от США Украине пока хватило только для выживания, — генерал Ходжес

По словам экс-командующего войсками США в Европе, Штаты бы никогда не отправили свою армию в наступление в тех условиях, в которых находится Украина.

Соединенные Штаты до сих пор не смогли полностью "принять участие в победе Украины" в войне против Российской Федерации, а помощи, предоставленной Вашингтоном, пока достаточно "только для выживания". Об этом заявил бывший командующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в шоу "Välisilm", слова которого цитирует издание ERR.ee.

"Наша готовность взять на себя обязательства по настоящей победе Украины является ключевой. Нам пока не удалось этого достичь. Я горжусь помощью, которую предоставили США, но пока ее хватило лишь для обеспечения выживания Украины", — сказал генерал США.

Пентагон критикует контрнаступление ВСУ

По словам Ходжеса, в Пентагоне некоторые критикуют контрнаступление ВСУ, потому что оно перешло в позиционное противостояние. Но сам генерал такую позицию называет оскорбительной.

"Мы бы никогда не отправили американских солдат для этой атаки, не достигнув полного превосходства в воздухе и не предоставив огромное количество инженерного оборудования для прорыва и так далее", — пояснил он.

Напомним, ранее The Economist сообщал, что полномасштабная война РФ против Украины длится уже более 600 дней. Через столько времени фиксируется тенденция к усталости от войны на Западе. Соединенные Штаты были крупнейшим доном в помощи Украине от вооружений до финансовой помощи. Однако сейчас выделенное финансирование почти закончилось, а Конгресс все никак не примет новый пакет помощи.