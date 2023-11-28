Новый враг Украины: По Западу распространяется усталость от войны, — The Economist

Конгресс до сих пор не принял новый пакет военной помощи Украине, Германия может не удвоить помощь, а в Нидерландах победила правая партия против поставок Киеву.

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Полномасштабная война РФ против Украины продолжается уже более 600 дней. Через столько времени фиксируется тенденция к усталости от войны на Западе. Об этом сообщает газета The Economist.

Соединенные Штаты были крупнейшим донором в помощи Украине от вооружений до финансовой помощи. Однако сейчас Штаты стали одной из самых больших забот Украины. Выделенное ранее финансирование почти закончилось, а Конгресс все никак не примет новый пакет помощи.

"Весной поток вооружений был широкой рекой. Летом это была струя, а сейчас несколько капель слез", — говорит украинский источник отвечая на вопрос о поставках на фронт.

Украину ждет мрачная зима большой неопределенности, пишут журналисты. Контрнаступление не смогло прорвать российские линии, РФ наращивает производство оружия, а США еще и отвлекаются на войну в Израиле. Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев заявил, что они будут поддерживать Украину "как сейчас, так и в будущем". Однако журналисты обращают внимание, что власть принадлежит Конгрессу, который дважды избегал приостановки работы федерального правительства, но дважды исключал из голосования помощь Киеву.

Чем дольше задержка, тем больше партий охватывает избирательная лихорадка. Некоторые в Конгрессе волнуются, если соглашение не будет достигнуто до Рождества, то новое распределение помощи может быть отложено до выборов в ноябре 2024 года. Если Дональда Трампа изберут президентом, то помощи может не быть вообще.

"Время нам не друг", — сказал один мрачный проукраинский сенатор.

Пакет помощи Украине от США сократился с 1 млрд долларов в месяц до 350 млн в октябре и 250 млн в ноябре. Инициатива содействия безопасности Украины, который имел почти 18 млрд долларов, тоже уже почти исчерпался.

Черные тучи над Европой

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Борель призвал Евросоюз компенсировать "слабость США", если будет необходимость. Германия может удвоить военную помощь Украине в 2024 году. Нидерланды, Финляндия и Литва объявили о новых пакетах военной помощи, но "тучи надвигаются".

Решение конституционного суда в Германии может помешать планам по увеличению помощи. Партия свободы в Нидерландах победила на выборах, но они выступают против отправки оружия Украине. Новое правительство Словакии уже прекратило военную помощь. Утверждается, что украинцы волнуются, что без лидерства США европейцы могут быстро "упасть духом",

По оценкам Майкла Кофмана, количество выстрелов в месяц в Украине может упасть до 80-90 тысяч в месяц с 220-240 тысяч летом. Однако и такие объемы больше, чем производят США и ЕС — 29 и 25 тысяч боеприпасов соответственно. Также аналитик считает, что без помощи США Украина не сможет провести еще одно крупное контрнаступление. На такой случай Украине нужно учиться у РФ "закапываться" в землю, чтобы для обороны требовалось меньше военных.

Напомним, 28 ноября спикер Конгресса заявил, что помощь Украине и Израилю является приоритетом для него.

27 ноября в СМИ писали, что Конгресс может проголосовать за помощь Украине 4 декабря.