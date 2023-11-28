"Чувство разочарования": Петр Павел заявил, что 2024 год может быть сложным для Украины

По словам президента Чехии, в этом году еще есть возможность заложить основы успеха на поле боя, однако нужно быть готовыми к тому, что у РФ снова будет время восстановиться.

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Этот год войны РФ против Украины может стать решающим, однако стоит готовиться к тому, что следующий будет еще тяжелее. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Corriere della Sera 27 ноября.

По его словам, прошлая зима была очень сложной для украинских регионов, потому что большая часть инфраструктуры была уничтожена. Даже благодаря помощи западных партнеров не удалось все восстановить.

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"Населению будет трудно, а из-за колебаний стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти. И это, естественно, создает не очень благоприятную ситуацию для продолжения контрнаступательных операций", — заявил Петр Павел.

Отдельно президент Чехии отметил, что будущая зима может дать России шанс на восстановление, ведь противник уже перевел свою промышленность в режим войны. Он производит много боеприпасов большого калибра, больше танков, а также продолжают скрытый процесс мобилизации.

Также РФ ведет активные переговоры с теми союзниками, которые у нее остались. Речь идет о Северной Корее, у которой есть потенциал в один миллион артиллерийских снарядов.

"Если мы потеряем возможность сохранить поддержку Украины, следующий год может быть еще более благоприятным для Москвы. Этот год является решающим, чтобы заложить основы успеха, следующий год будет сложнее", — продолжает Петр Павел.

Что касается мирных переговоров, то чешский глава государства убежден, что рано или поздно они состоятся, однако это должно произойти на условиях Киева.

Напомним, 23 ноября сообщалось, что президент Чехии назвал сроки, когда РФ сможет восстановить боеспособность. По его словам, Прага и все другие члены НАТО уже давно не воспринимают Кремль как реальную угрозу.