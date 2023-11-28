"Почуття розчарування": Петр Павел заявив, що 2024 рік може бути складним для України

За словами президента Чехії, цього року ще є можливість закласти основи успіху на полі бою, однак потрібно бути готовими до того, що у РФ знову буде час відновитися.

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Цей рік війни РФ проти України може стати вирішальним, однак варто готуватися до того, що наступний буде ще важчим. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Corriere della Sera 27 листопада.

За його словами, минула зима була дуже складною для українських регіонів, тому що велика частина інфраструктури була знищена. Навіть завдяки допомозі західних партнерів не вдалося все відновити.

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"Населенню буде важко, а через коливання країн, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування зростатиме. І це, природно, створює не дуже сприятливу ситуацію для продовження контрнаступальних операцій", — заявив Петр Павел.

Окремо президент Чехії зазначив, що майбутня зима може дати Росії шанс на відновлення, адже супротивник уже перевів свою промисловість у режим війни. Він виробляє багато боєприпасів великого калібру, більше танків, а також продовжують прихований процес мобілізації.

Також РФ веде активні переговори з тими союзниками, які залишилися. Йдеться про Північну Корею, у якої є потенціал в один мільйон артилерійських снарядів.

"Якщо ми втратимо можливість зберегти підтримку України, наступний рік може бути ще більш сприятливим для Москви. Цей рік є вирішальним, щоб закласти основи успіху, наступний рік буде складнішим", — продовжує Петр Павел.

Щодо мирних переговорів, то чеський глава держави переконаний, що рано чи пізно вони відбудуться, однак це має відбутися на умовах Києва.

Нагадаємо, 23 листопада повідомлялося, що президент Чехії назвав терміни, коли РФ зможе відновити боєздатність. За його словами, Прага і всі інші члени НАТО вже давно не сприймають Кремль як реальну загрозу.