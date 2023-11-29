Враг под колпаком. Как эффективно вести военно-морское наблюдение в Черном море

Турция контролирует выход в Черное море, но Анкара решила сохранять нейтралитет в войне России и Украины. Это осложняет ситуацию, однако, как бы ни было трудно, наблюдение за Черным морем и его окрестностями остается крайне важным для Украины и ее союзников.

Все военные наблюдают за другими военными, чтобы узнать, как перемещаются, тренируются и действуют их союзники и противники. Присмотревшись к "образу жизни" других военных, они узнают о слабых и уязвимых местах, которые могут быть использованы в дальнейшем в конфликте (или, если речь идет о союзниках, то узнают и применяют эффективные военные методы).

Фокус перевел статью Джоша Портцера и Аарона Стейна о том, как за небольшие финансы можно достичь превосходства в море.

Российско-украинская война подтвердила то, что уже было широко известно об этой многовековой практике: внимательное наблюдение трудно поддерживать в течение длительного времени. Оно требует и средств, и денег. Военно-морское наблюдение в российско-украинской войне осложняется еще и тем, что третья сторона — Турция — контролирует выход в Черное море, граничащее с зоной конфликта, и Анкара решила сохранять нейтралитет в этом конфликте. Однако, как бы ни было трудно, наблюдение за Черным морем и его окрестностями остается крайне важным для Украины и ее союзников. Принимая как данность тот факт, что Турция откажет традиционным кораблям ВМС США в доступе в Черное море на время конфликта, мы считаем, что для поддержания постоянного наблюдения в регионе необходимо проявить некоторую изобретательность.

Для этого ВМС США могут проводить две взаимосвязанные политики.

Во-первых, значительная часть задач по наблюдению может быть передана как американским, так и союзным торговым судам.

Во-вторых, США могли бы разместить на судах союзников небольшое количество морских пехотинцев или сил специальных операций и оснастить их датчиками военного и коммерческого класса для наблюдения.

Эти своего рода аутсорсинговые системы наблюдения могут быть также масштабированы для других чрезвычайных ситуаций по всему миру, чтобы обеспечить широкие интересы США и усилить глобальное наблюдение.

Первый подход, в основе которого лежит простая идея, основан на использовании китайским правительством морского ополчения для наблюдения. Вооруженные силы США могут использовать большее количество датчиков, размещенных по всему миру, вместо того, чтобы строить дорогостоящие платформы для их размещения. Второй подход представляет собой вариацию модели "легкого следа", которую силы специальных операций с большим успехом используют по всему миру для поддержки воздушных кампаний ВВС США. Эти два подхода могут быть использованы далеко за пределами Украины и подкрепляют уже проводимые Корпусом морской пехоты эксперименты по демонстрации маневренности и готовности сил на борту неамериканских кораблей в Баренцевом море. Они также станут полезным инструментом для получения большего объема данных наблюдения по всему миру с меньшими затратами: эти подходы позволят расширить сенсорные возможности ВМС США без строительства дополнительных кораблей или других платформ. ВМС могут "наводнить регион" дешевыми системами, которые в совокупности принесут большие дивиденды НАТО и союзникам США по всему миру — не только по отношению к нынешней войне России против Украины, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

При использовании базовых сенсоров и архитектуры каналов связи затраты на создание частично аутсорсинговой системы наблюдения гораздо меньше, чем сотни миллионов долларов, которые тратятся на операционные расходы на развертывание. При таком подходе придется преодолевать очевидные проблемы, такие как необходимость шифрования (где это применимо) и обеспечение возможности связи каждой участвующей платформы с военными. Кроме того, существует вероятность атак на торговые суда, особенно те, на которых будут размещены американские военные датчики. Хотя основные преимущества наблюдения за торговыми судами будут получены еще до момента возникновения конфликта, мы считаем, что риск военных столкновений после этого момента можно регулировать с помощью двухуровневой системы. Когда США не являются стороной конфликта, угроза торговому судоходству невелика. Так было во время российско-украинской войны. Если бы Соединенные Штаты стали стороной конфликта, то миссия могла бы перейти к развертыванию небольших групп на судах союзников, работающих совместно с США и готовых принять американские силы.

Постоянное наблюдение

Вообще говоря, постоянное наблюдение является одним из наиболее ценных видов разведывательных миссий. Если (и когда) настанет время нанести удар, военные, ведущие наблюдение, смогут спланировать первый шаг на своих условиях, пользуясь элементом неожиданности и инициативы. Как правило, ценность данных зависит от размера охватываемой территории и непрерывности покрытия. Чем больше разрывы в покрытии, тем меньше ценность собираемых данных.

Постоянное наблюдение представляет собой сложную задачу по двум причинам: возможности и стоимость.

Для наблюдения за большими территориями (например, 438 тысяч квадратных километров поверхности Черного моря) требуется большое количество средств. В случае американских вооруженных сил их глобальное присутствие и доминирующее положение требуют широкого спектра средств, что усугубляет проблему потенциала в конкретном регионе. Никаких американских ресурсов попросту не хватит, чтобы бесконечно "пялиться" на одну территорию, как это было в предыдущих конфликтах.

Постоянное наблюдение за Черным морем требует большого количества средств Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Вторая причина — стоимость. Стремление к вездесущности обходится дорого. Применительно к пилотируемым платформам разведки и наблюдения эта проблема стоит особенно остро, поскольку текущие затраты на один летный час очень высоки (топливо, рабочая сила, техническое обслуживание, запасные части и т.д.). В одном из исследований, проведенных в 2020 году, было установлено, что текущие затраты на один летный час пилотируемых платформ составляют от 30 до более 100 тысяч долларов США. При этом доступность военных самолетов за последнее десятилетие снизилась. Это не означает, что развертывание пилотируемых (и беспилотных) самолетов не имеет смысла. Однако суровая реальность такова, что развертывание самолетов влечет за собой значительные эксплуатационные расходы, а задачи разведки и наблюдения составляют лишь малую часть того, что выполняют эти военные средства США. Прекрасным примером является самолет P-8A, основной задачей которого является противолодочная борьба.

Как показывают война в Украине и рост напряженности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, потребность в средствах наблюдения как для оперативного развертывания, так и для мониторинга действий воюющих сторон только возрастает. Соединенные Штаты, попросту говоря, не могут быть везде и сразу. Тем не менее, у них есть глобальные интересы, требующие постоянного контроля.

С учетом сегодняшнего политического климата, связанного с государственным долгом и оборонным бюджетом, простое наращивание военного потенциала США не представляется возможным. Увеличив количество сенсоров в глобальном масштабе, Министерство обороны не только получит ценные, практически постоянные данные наблюдения в интересующих его регионах по (относительно) доступным ценам, но и сможет проводить операции в "серой зоне", учитывая стратегическую двусмысленность, которую обеспечивает аутсорсинг.

Вариации на тему: Морская милиция

Китайское правительство использует морское ополчение для расширения своего влияния в Южно-Китайском море. Использование Китаем этих военизированных формирований дестабилизирует обстановку. Однако есть некоторые преимущества в том, что корабли "дислоцируются" во многих местах. Особый интерес для нас — и для многих, кто задумывается о том, как разместить военно-морскую мощь в мире, — представляет возможность использования коммерческих судов.

Использование Китаем морского оплчения дестабилизирует обстановку

Китайская морская милиция, состоящая в основном из рыболовецких судов, препятствует свободе судоходства и торговли между США и их союзниками. Ее использование также является блестящей стратегией "глубокой эшелонированной обороны", которая позволяет скрывать неправомерные действия в мирное время и одновременно обеспечивает китайское правительство дешевой и вездесущей разведкой и наблюдением при подготовке к конфликту.

В последнее время ведется много дискуссий о том, как решить проблему, создаваемую китайской морской милицией, — от привлечения береговой охраны США до подготовки нетрадиционных сил партнеров в соответствии с Законом об ассигнованиях на национальную оборону. Более интересной нам представляется попытка извлечь из существования морской милиции поучительные уроки и применить их к американским вооруженным силам.

1. Эти корабли дешевы и предоставляют данные наблюдения китайским военным, а это означает, что ВМС Народно-освободительной армии фактически депутировали невоенные суда — с экономической точки зрения.

Для сравнения: когда ВМС США рассматривают возможность наращивания своего присутствия, они часто прибегают к строительству новых кораблей. Новый фрегат FFG(X) будет стоить около 800-900 млн долларов. Даже подержанные военные грузовые суда стоят около 60 млн долларов. Это сравнение, конечно, не идеально. Однако важно продумать, как решить долгосрочные ключевые проблемы, стоящие перед США в области кораблестроения, наряду с необходимостью поддерживать присутствие в мире для противодействия противникам.

Мы считаем, что одним из способов решения этой проблемы является наращивание американского потенциала за счет расширения делегированного присутствия, а не нового строительства. Как показывает китайская морская милиция с ее большим количеством депутированных рыболовецких судов (основной класс судов милиции), увеличение потенциала само по себе является замечательной способностью — особенно когда желаемая способность заключается в размещении наблюдателей на воде. Если в день на данном водном пространстве патрулирувало примерно 10 китайских боевых кораблей, то теперь, с учетом морской милиции, их в разы больше — и при этом Пекину (который и так не финансирует милицию в достаточном объеме) это обходится относительно дешево.

Если США оснастят торговые суда, которые уже ведут торговлю через морские пути в Средиземном и Черном морях, оборудованием и, возможно, дополнительным радаром, то стоимость усиления наблюдения будет на один-два порядка меньше в расчете на одно судно, чем при новом строительстве Фото: AJOT

Аналогичным образом, если США оснастят торговые суда, которые уже ведут торговлю через морские пути в Средиземном и Черном морях, оборудованием и, возможно, дополнительным радаром, то стоимость усиления наблюдения будет на один-два порядка меньше в расчете на одно судно, чем при новом строительстве. То же самое можно сказать и о размещении небольшого количества морских пехотинцев или сил специальных операций на кораблях союзников, что позволит увеличить присутствие США в большем количестве мест без необходимости направлять корабли ВМС США в каждую глобальную "горячую точку". Кроме того, коммерческие суда и торговые суда обладают большей выносливостью (и более прочны), чем рыболовные суда. Адаптация — это преимущество перед китайской морской милицией, так как торговые суда могут проходить гораздо большие расстояния и развивать большую скорость.

2. Использование невоенных судов также придает стране-спонсору скрытность. В случае с Китаем правительство использует морскую милицию для провоцирования третьих стран, но при этом может с полным основанием утверждать, что агрессивные действия происходят вне его прямого контроля.

Морская милиция имеет прямые связи с китайским правительством, но может выступать и в качестве свободных агентов, действующих самостоятельно. Соответственно, китайское правительство имеет возможность снять с себя ответственность за любые действия, которые международное сообщество расценивает как преследование или иную эскалацию. Это дает правительству производную выгоду дипломатического ухода от эскалации.

Аналогичным образом, данная модель наблюдения будет особенно ценна в тех случаях, когда открытое военное присутствие США может быть отвергнуто или сочтено эскалационным, как это имеет место в случае с ВМС в Черном море. Например, коммерческое торговое судно может обнаружить пролетающий над ним военный самолет с помощью многочисленных методов, как пассивных, так и активных, не провоцируя конфликт. Использование радара является активным методом, а значит, его можно обнаружить. Использование средств радиоэлектронной борьбы или визуальная идентификация являются пассивными методами — при их использовании наблюдаемый самолет или судно ничего не узнает.

Даже при использовании активных методов, таких как радар, в зависимости от частоты излучения, становится трудно определить его точное происхождение в месте с таким сильным электромагнитным шумом, как Средиземное море. По опыту одного из авторов, это похоже на поиск иголки в стоге иголок. ВМС США смогут отрицать свою причастность, но при этом получать ценные данные наблюдения.

3. Использование множества отдельных датчиков в разных местах создает интегрированную сеть наблюдения, охватывающую большую территорию, чем та, которая используется только военными кораблями.

Китайскому правительству необходимо мониторить большую площадь океана. Привлечение сил ополчения позволяет увеличить количество патрулирующих в определенный момент времени: китайской компартии не нужно полагаться только на военно-морские силы или подразделения береговой охраны. Это простая модель игры в прятки: увеличиваем количество ищущих — растет скорость поиска. По причинам, о которых говорилось ранее, ВМС США также могли бы извлечь пользу из применения того же принципа в интересующих их районах.

На другом конце света российско-украинская война усилила потребность в массовых и избыточных платформах наблюдения, позволяющих противостоять истощению и быстро реагировать на запросы командования. Если рассматривать этот вопрос в комплексе с проблемой численности и скорости поиска в интересующем нас водном пространстве, то адаптация аутсорсингового наблюдения оказывается особенно полезной. Значимость этого лучше всего показать графически.

Возьмем, к примеру, схемы, на которых представлены данные о судоходстве, полученные из открытых источников с помощью автоматической идентификационной системы в районе Черного моря. На первой схеме показаны все морские суда, которые сообщают о своем местоположении с помощью этой системы. Несмотря на то, что некоторые треки более старые, плотность судов показывает потенциальную возможность охвата торговыми судами этой зоны интересов НАТО. На второй схеме показана общая плотность судоходства в Черном море.

Движение судов в Черном и Средиземном морях (4 октября 2023 г., 0050Z)

Общая плотность судоходства в Черном море

Как следует из вторго изображения оснащение этих судов оборудованием для наблюдения может создать идеальную сеть наблюдения с использованием дежурных коммерческих судов.

4. Наблюдение — это первый шаг в цепочке поражений. Проще говоря: необходимо иметь цель, по которой можно стрелять, а значит, прежде чем программировать оружие на поражение, необходимо найти цель. Если говорить с западной точки зрения, то именно здесь Китай извлекает наибольшую пользу из своих морских вооруженных сил.

В американской военной мысли распространена такая цепочка поражения: "Найти, зафиксировать, отследить, навести на цель, поразить, оценить". Первое звено этой цепи имеет отношение к торговым судам США и их союзников. В случае начала конфликта практически постоянное наблюдение торговых судов позволит военным и их союзникам обнаружить вражеских комбатантов и сообщить, чем они занимаются. Если несколько торговых судов одновременно обнаруживают вражеского комбатанта, это позволяет получить обобщенное местоположение, которое является относительно более точным. После этого "находка" может быть передана военным средствам союзников для дальнейшей фиксации и перевода в режим слежения, а затем предоставлена в их распоряжение. В этом и заключается суть преимущества непрерывного наблюдения. Не менее важно и то, что при таком подходе оно обходится сравнительно дешево.

В предконфликтный период (в большинстве случаев ВМС США именно во время него будут использовать внешние средства наблюдения) наблюдающая сторона получит экономию средств, связанную с отказом от использования исключительно военных средств. Коммерческая сеть наблюдения будет наиболее полезна вплоть до начала конфликта, поскольку она позволит ВМС США получить представление о первоначальном расположении вражеских комбатантов перед атакой и поможет лучше информировать о поведении противника. После начала конфликта разведка и наблюдение становятся совсем другой игрой и по праву должны осуществляться в негражданской сфере.

Риск для гражданского населения можно минимизировать различными способами. С началом конфликта по сетям морского движения должны передаваться бюллетени для моряков, информирующие торговое судоходство о том, что существует опасность перекрестного огня (и что следует держаться подальше). Торговые суда, продолжающие наблюдение, предположительно будут иметь на борту морскую пехоту или спецназ. В случае с Черным морем, даже если российский флот подозревает, что некоторые торговые суда участвуют в американской слежке, превентивная атака на торговые суда была бы большой авантюрой. Искать иголки в стоге иголок достаточно сложно, но решиться атаковать все иголки — это авантюра, на которую даже Россия не решилась бы пойти. Очевидное бесцеремонное уничтожение торговых судов НАТО стало бы быстрым способом втянуть НАТО в более масштабный конфликт.

Замещение торговых судов НАТО для аутсорсинга наблюдения

Часть аутсорсинговой сети наблюдения будет состоять из множества узлов. В случае Черного и Восточного Средиземноморья эти узлы включают торговые суда и военные корабли США и НАТО, а также военные самолеты. Каждый узел будет оснащен комплектом датчиков, который будет зависеть от класса судна, ведущего наблюдение (торговое или военное). Если задача состоит в обнаружении боевых кораблей и самолетов, то базовый комплект датчиков будет включать средства визуального наблюдения (например, бинокль), систему автоматической идентификации и, возможно, базовый радар воздушного наблюдения. Практически все надводные корабли оснащены надводными радарами, которые могут обнаруживать морской транспорт в навигационных целях. Все эти три метода используют готовые коммерческие материалы и не требуют для своей работы каких-либо криптологических средств.

Используя свой комплект датчиков, узел может обнаружить все контакты, которые попадают в его поле зрения. Следующей последовательностью действий в сети наблюдения будет агрегирование узлом данных о контактах. Это можно сделать на ноутбуке с помощью базовой компьютерной программы, которая сопоставляет и отображает контакты в пространстве и в реальном времени, используя интерфейс оператора. Контакты можно обнаружить с помощью автоматической идентификационной системы и радара и автоматически введены в программу либо ввести вручную на основе визуального наблюдения. Такой набор контактов формирует оперативную картину узла.

Наиболее эффективным вариантом военного уровня является использование тактического канала передачи данных Фото: US Navy

Следующим этапом является передача данных. Самый простой способ — передача данных по радио. Это может происходить на частоте, аналогичной частоте сети "all call" или "Fleet Tac", или в специальных военных сетях, используемых морскими патрульными силами. Второй вариант — через систему автоматической идентификации. Третий вариант, который мы предпочитаем, можно реализовать с помощью стороннего приложения, основанного на коммерческом программном обеспечении, которое будет передавать информацию о местоположении, курсе и скорости судна посредством зашифрованных сообщений, например, в Signal или Telegram. Такой подход также позволяет обойти криптологические проблемы и требует лишь наличия на борту воинских частей дополнительного комплекта ноутбуков и использования открытых методов передачи данных.

Наиболее эффективным вариантом военного уровня является использование тактического канала передачи данных. Этот вариант предназначен для морской пехоты или сил специальных операций, размещенных на кораблях союзников, что мы назвали "легким следом". НАТО использует Link-22, который является продолжением Link-11. С помощью радиостанции и терминала передачи данных контакты можно передавать в сверхвысокочастотном или высокочастотном спектре. Военные принимают, собирают, обобщают и передают эти сообщения дальше для создания так называемой общей оперативной картины.

Именно такая система позволяет реализовать практически постоянное наблюдение. Отчетные единицы в канале передачи данных — это уже не просто десяток-другой военных подразделений. Картина военных средств, входящих и выходящих из Черного моря и Сирии, теперь будет обновляться гораздо чаще, проще и дешевле. Применительно к любому из этих способов стоит также отметить, что Администрация национальной безопасности предлагает и коммерческие решения для секретных программ, делая безопасность такого обмена данными гораздо более надежной.

Мы предполагаем, что необходимое оборудование будет закупаться и устанавливаться страной НАТО, ведущей наблюдение, а обучение и выборочное использование может осуществляться различными подразделениями специального назначения или морской пехоты в рамках альянса НАТО. ВМС США особенно хорошо владеют моделью интеграции флота по принципу "обучи инструктора". Кроме того, в сентябре этого года министр ВМС Карлос дель Торо объявил о создании Управления по созданию разрушительных возможностей, которое будет "расширять границы быстрого обеспечения боевых возможностей за счет инновационного применения существующих и новых систем" и "путем быстрого тестирования и создания прототипов … будет сотрудничать с заинтересованными сторонами из всех подразделений нашего министерства, сосредоточившись на предоставлении решений для наших бойцов в таком темпе и масштабе, чтобы закрыть наиболее важные пробелы в возможностях нашего флота". Такое управление могло бы стать неоценимым помощником и здесь.

"Да… Но… Законно ли это?"

Женевские конвенции предусматривают, что некомбатанты, такие как медики или капелланы, не могут носить огнестрельное оружие (и, следовательно, не могут активно участвовать в вооруженном конфликте). Другая проблема может быть связана с тем, что лица, уличенные в шпионаже, не получают статуса военнопленного. Таким образом, напрашивается вывод: если американские военные и их союзники не одобряют использование Китаем морского ополчения, поскольку оно стирает грань между комбатантами и некомбатантами, то насколько допустимо, чтобы силы США и НАТО взяли на вооружение аналогичную схему действий?

Если американские военные и их союзники не одобряют использование Китаем морского ополчения, поскольку оно стирает грань между комбатантами и некомбатантами, то насколько допустимо, чтобы силы США и НАТО взяли на вооружение аналогичную схему действий? Фото: Открытые источники

Ответ на этот вопрос состоит из двух частей.

Во-первых, то, как Китай использует свою морскую милицию, и то, как НАТО будет использовать свою частично аутсорсинговую сеть наблюдения, принципиально отличаются. Первый использует свою милицию не только для наблюдения, но и для преследования других стран. НАТО будет использовать свою сеть только для наблюдения. При этом нет запрета на использование коммерческих судов для передачи разведывательных данных, в том числе и данных наблюдения. Более того, даже если во время использования сети наблюдения со стороны НАТО ситуация перейдет из мирного времени в вооруженный конфликт, никаких юридических проблем возникнуть не должно. Торговые суда, ведущие наблюдение, обнаруживают радиолокационные "всплески" или визуально видят воюющие стороны. Они сообщают об этом в заданную сеть как о контактах. Затем американские или союзные военные средства берут на себя обновление и последующее информирование об этих контактах, уточняют и преобразуют контакты в целевые трассы и, сохраняя контроль над этими трассами, открывают огонь по заданным целям. Между этим и китайским подходом есть существенное различие.

Во-вторых, в вопросе, заданном выше, есть и мировоззренческая составляющая. Если НАТО возьмет на вооружение китайский опыт и примет поведение "серой зоны", создаст ли это у международного сообщества впечатление, что НАТО ничем не лучше Китая в вопросах военных методов? Потеряет ли НАТО в таком случае авторитет?

На этот вопрос следует ответить отрицательно. Использование НАТО аутсорсинговой сети наблюдения будет иметь вполне конкретную сферу применения: агрегирование данных наблюдения. С учетом вызовов, бросаемых Россией и Китаем, поддержание морского превосходства становится все более сложной и критически важной задачей, поскольку ресурсы быстро становятся ограниченными и более дорогими. В конечном счете, аутсорсинг систем наблюдения — не что иное как бизнес-решение.

Заключение

Соединенные Штаты испытывают потребность в военной разведке, однако наиболее ценные ее виды являются дорогостоящими и требуют значительных ресурсов. Для решения этой проблемы американские военные и их союзники могли бы взять на вооружение опыт китайской морской милиции и передать на аутсорсинг морское наблюдение в отдельных местах по отношению к торговому судоходству. Такой смелый маневр позволил бы значительно усилить наблюдение за меньшую сумму, чем затраты на увеличение закупок военных судов. Использование этих судов только для наблюдения, вплоть до начала конфликта, избавит Запад от тех укоров со стороны международного сообщества, которые часто получает Китай.

Мы предполагаем, что такой аутсорсинг будет использоваться в первую очередь для периодической подготовки оперативной обстановки до начала боевых действий. Именно в таком положении находятся сегодня США и их союзники. Если конфликт станет неизбежным, то подобная сеть наблюдения позволит ВМС США и их союзникам получить преимущество в нанесении первого удара без дополнительных затрат, связанных с наращиванием военной группировки ради наблюдения. Если же возникнет необходимость в продолжении наблюдения, то гораздо меньшее количество кораблей с морскими пехотинцами и спецназом на борту сможет справиться с этим риском.

Военное дело — это бизнес, и правильные решения в нем важны не меньше, как и творческий подход. Дерзость выиграла множество контрактов и принесла успех огромному количеству компаний. При правильном применении она также может позволить Соединенным Штатам одержать большую победу в сфере наблюдения.

Об авторах

Джош "Минкус" Портцер — капрал, инструктор по вооружению и тактике P-8A в ВМС США. Высказанные здесь мнения являются его собственными.

Аарон Стейн — главный контент-менеджер War on the Rocks.