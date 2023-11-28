Битва за Бахмут: бойцы "Ахиллес" поразили техники ВС РФ на несколько миллионов долларов (видео)

Украинские бойцы поразили САУ 2с19 "Мста-С", ЗРК "Стрела-10", ВАТ и уничтожили САУ 2с4 "Тюльпан". Также оккупанты понесли потери в живой силе.

На Бахмутском направлении бойцы роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко поразили четыре единицы техники Вооруженных сил Российской Федерации с помощью FPV-дронов. Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко в своем Telegram.

"2 САУ, ЗРК и ВАТ — "ахиллесовцы" бьют новые рекорды на Бахмутском направлении", — сказал Юрий Федоренко.

По его словам, украинским военным удалось поразить:

САУ 2с19 "Мста-С";

Это высокомобильная бронированная самоходная артиллерийская установка, она предназначена для поражения артиллерийских батарей, пунктов управления, личного состава, огневых средств вооружения и военной техники. Ее стоимость — 1,6 миллиона долларов.

ЗРК "Стрела-10";

Это зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия, предназначенный для уничтожения визуально видимых летательных аппаратов, а именно самолетов, вертолетов, крылатых ракет, на высоте от 25 до 3500 метров и дальности от 800 до 5000 метров.

ОАО.

Также было уничтожено:

САУ 2с4 "Тюльпан".

Это одна из самых крупнокалиберных и мощных самоходных артиллерийских систем ВС РФ, она предназначена для уничтожения прочных фортификационных сооружений. Боеприпас САУ летит по высокой траектории, что подходит для боев в городе, поскольку есть возможность вести огонь под прикрытием многоэтажек.

Юрий Федоренко опубликовал ролик, в котором показал, как украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаруживали вражескую технику, после чего наносили удары. После точных атак военная техника оккупантов взрывалась и задымлялась. Кроме техники, ВС РФ понесли потери в живой силе.

Напомним, 27 ноября бойцы Волынской бригады ВСУ показали уничтожение трех российских танков, которые пытались штурмовать украинские позиции. Военные поразили врага с помощью выстрелов из артиллерии.

24 ноября в пресс-службе СБУ сообщили о ликвидации российской пехоты и уничтожении трех десятков бронированной техники на фронте. В частности, украинским бойцам удалось уничтожить более 200 оккупантов, 5 танков, 25 боевых машин, 7 артиллерийских систем, РСЗО, 6 единиц ПВО, 26 дронов, 3 системы радиоэлектронной борьбы и разведки, 69 автомобилей и одну систему видеонаблюдения "Муром".