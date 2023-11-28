Мобилизация в Украине: кого могут призвать и чего ждать с 1 декабря 2023 года

В законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определены лица, которые не подлежат на военную службу по мобилизации. Речь идет о тех, кого признали лицами с инвалидностью и женщин и мужчин, на иждивении которых находится трое и более детей до 18 лет.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которую продлили до 14 февраля 2024 года. О том, кого будут призывать в декабре 2023 года и произошли ли изменения в правилах мобилизации узнавал Фокус.

Значительных изменений по мобилизации нет, в ряды ВСУ продолжают призывать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Кто не подлежит мобилизации в декабре 2023 года

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу по мобилизации следующие категории граждан:

Работники, которые имеют бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями.

Многодетные родители и родители-одиночки.

Лица с инвалидностью I-III групп, а также люди, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью/недееспособных лиц.

Мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II групп или с тяжелой болезнью, которая подтверждена специальной врачебно-консультативной комиссией.

Лица, взявшие на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, которые еще не достигли 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и приемных родителей.

Лица, которые ухаживают за родней с тяжелыми болезнями/инвалидностью I-II групп, и которые нуждаются в постоянном уходе.

Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести во время выполнения мероприятий по национальной безопасности и обороне.

Лица, которые потеряли (смерть / пропали без вести) близких родственников во время их участия в Антитеррористической операции (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).

Кто из военнообязанных подлежит мобилизации

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они не имеют опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Напомним, юрист Артем Ковалев рассказал, что во время действия военного положения некоторые категории мужчин могут выехать за границу. По его словам, окончательное решение принимают представители Госпогранслужбы.

Ранее руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что после получения повестки военнообязанный должен явиться в ТЦК, пройти медицинский осмотр для выяснения пригодности или непригодности к службе по состоянию здоровья и предоставить весь пакет документов о специальности, образовании, семейном положении и наличии или отсутствии причин для получения отсрочки.