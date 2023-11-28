ВС РФ ударили по Сумской области: есть погибшие, в том числе ребенок (фото)

По данным прокуратуры, российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру из РСЗО. В результате разрушено не менее 5 частных домов.

Во вторник, 28 ноября, Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Сумскую область. Есть раненые и погибшие, среди которых ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Под удар попал город Середина-Буда.

В результате атаки разрушено не менее пяти частных домов, спасатели достали из-под завалов тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин.

Кроме того, под обстрел попал автомобиль, в котором находился мужчина и его 7-летняя падчерица. От полученых ранений ребенок умер в больнице.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Правоохранители документируют последствия обстрелов.

Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области.

Последствия российской атаки Фото: Прокуратура Сумской области Последствия российской атаки Фото: Прокуратура Сумской области Последствия российской атаки Фото: Прокуратура Сумской области Последствия российской атаки Фото: Прокуратура Сумской области Последствия российской атаки Фото: Прокуратура Сумской области

Напомним, 28 ноября Служба безопасности Украины объявила подозрение российскому генералу Сергею Кобылашеву, который дал приказ нанести ракетный удар по многоквартирному дому в Умани.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 ноября предупредил, что Российская Федерация намерена в этом году не только продолжить атаки по Украине, но и значительно их усилить. По его словам, все должны быть готовы к тому, что противник вновь начнет совершать массированные обстрелы критической инфраструктуры.