Россияне используют детей на оккупированных территориях для войны: в ЦНС рассказали подробности

В школах враг проводит акцию "письмо солдату", в рамках которой украинских детей заставляют писать письма российским военным, рассказали координаторы подполья.

На временно оккупированных территориях россияне используют украинских детей для прославления войны. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Российская пропаганда искажает разум и не имеет границ этичности, поэтому россияне используют детей на временно оккупированных территориях для прославления войны", — говорится в сообщении.

Координаторы подполья заявили, что 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабное наступление для того, чтобы уничтожить украинское государство и нацию, сейчас враг пытается реализовать свои планы на временно оккупированных территориях.

В ЦНС отметили, что в начальных классах оккупанты проводят акцию "письмо солдату", в рамках которой россияне заставляют украинских детей под диктовку так называемого учителя писать письма военным Вооруженных сил Российской Федерации.

Центр национального сопротивления заявил, что каждый причастный к "промывке мозгов" украинским детям понесет ответственность.

Напомним, 24 ноября в пресс-службе Аппарата ВР сообщили, что нардепы приняли законопроект №9591, он предусматривает признание в Украине образования, которое получили граждане на временно оккупированных территориях. Для того, чтобы продолжить обучение на подконтрольной территории Украины нужно пройти аттестацию и подтвердить свой уровень знаний.

22 ноября в Центре национального сопротивления рассказали, что на временно оккупированных территориях детям разрешили изучать уроки украинского языка. Для этого враг издал учебники, в которых продвигается риторика о "братских народах".