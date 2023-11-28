Использовали вещество без вкуса и запаха: что известно об отравлении жены Буданова

Симптомы отравления обнаружили и у других работников спецслужбы, однако у Марианны Будановой симптомы проявились быстрее. Токсикологи считают, что использовали вещество без цвета и запаха вроде свинца, ртути, хрома или таллия.

Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили. Женщина попала в больницу и проходит курс лечения. Кроме нее симптомы интоксикации обнаружили еще у нескольких сотрудников ГУР. Фокус собрал все, что известно на данный момент об отравлении Марианны Будановой и сотрудников военной разведки.

Жаловалась на ухудшение самочувствия

Марианна Буданова, как ранее сообщил сам Кирилл Буданов, в целях безопасности, длительное время до этого буквально "жила в кабинете" мужа 24/7. Недавно женщина начала жаловаться на самочувствие, из-за чего ее доставили к врачу. Медики диагностировали у нее отравление.

"Сейчас завершается курс лечения, дальше — контроль врачей", — рассказал журналистам издания "Бабель" неназванный собеседник в разведке.

По его словам, у Будановой диагностировали поражение тяжелыми металлами.

"Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — пояснили источники в ГУР.

Травили не только жену Буданова

Симптомы отравления обнаружили и у других работников спецслужбы, однако у Марианны Будановой они проявились быстрее. Неназванный источник в разведке сообщил журналистам "Украинской правды", что у жены Буданова симптомы проявились быстрее, потому что она "небольшая с маленьким весом". Между тем другие пострадавшие "огромные немного, ничего за собой не замечали".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили случай отравления Марианны Будановой. Об этом представитель ГУР Андрей Юсов сообщил 28 ноября в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, подтверждается факт отравления жены главы военной разведки тяжелыми металлами. Сейчас она находится на лечении, которое уже заканчивается.

Чем травили Буданову и сотрудников ГУР

Жену Кирилла Буданова и еще нескольких работников ГУР отравили ртутью и мышьяком. Об этом в эфире NV сообщил генерал-лейтенант, председатель Службы внешней разведки в 2020-2021 годах, начальник ГУР в 2015-2016 годах Валерий Кондратюк.

"Сам Кирилл Буданов и сотрудники ГУР являются постоянными целями для российских спецслужб. Нанести удар по менее защищенным целям — родным работникам — это тоже один из методов, который сегодня используется российскими спецслужбами. Имею закрытую информацию, которая еще не была известна. Произошло отравление тяжелыми металлами. Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы как мышьяк и ртуть. Их выведение из организма требует определенного времени", — сказал Кондратюк.

Он отметил, что отравлены были несколько высокопоставленных лиц ГУР — руководителей направлений, ответственных за операции против России.

Что говорят токсикологи

По словам химика-токсиколога Владимира Саркисяна, чаще всего подобные отравления происходят через пищу или воду, а значит, яд, чтобы его не заметили, должен содержать растворимые соединения и не иметь запаха и вкуса.

"Это достаточно ограниченное количество соединений, которые могут использоваться для отравления, и далеко не все металлы вызывают так сказать "криминалистический интерес". Среди них: свинец, ртуть, марганец, хром, никель, цинк, таллий, висмут и может быть металлоид арсен (мышьяк)", — рассказал Фокусу Саркисян.

Химик-токсиколог замечает, что подобных металлов нет в природе. Все стабильные соединения из таблицы Менделеева присущи в повседневной жизни человека.

Как чувствует себя сам Буданов

Неназванные источники в спецслужбах 28 ноября проинформировали в "РБК-Украина", что у самого Буданова отравление диагностировано не было. Проблем со здоровьем он также не имеет.

"С ним все в порядке, у него ничего не обнаружили", — заявил один из источников.

Напомним, что Буданов дал прогноз, как будет развиваться длительная война с РФ. Он считает, что в условиях длительной войны россияне не будут заключать мирных соглашений с Украиной и союзниками, отдав предпочтение хаотичным обстрелам без крупных военных операций.

Напомним, 12 октября Буданов, отвечая на вопрос, почему не сбылся его прогноз об окончании войны в 2023 году, заявил, что Украина "выбилась из графика".