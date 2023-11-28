Главная гарантия для Украины — членство в ЕС: Боррель анонсировал презентацию в Киеве (видео)

Боррель заверил, что уже до конца 2023 года будет представлено рамочное соглашение о долгосрочных обязательствах безопасности лидерам Евросоюза.

Миссия Европейского союза на следующей неделе представит в Киеве предложения об обязательствах блока перед Украиной в сфере безопасности. Об этом сообщает высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 28 ноября в Брюсселе, в рамках совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По словам главы европейской дипломатии, наработки презентует представитель Европейской службы внешних дел непосредственно в столице Украины.

"На следующей неделе мой заместитель по безопасности и обороне приедет в Киев с презентацией предложений для своих украинских коллег", — сказал он.

При этом Боррель отметил, что Европейский совет уже одобрил рамки документа о гарантиях безопасности для Украины. Эти гарантии, по словам главы европейской дипломатии, охватывают "безопасность, оборону, а также более широкие аспекты, такие как финансовое восстановление, торговлю и гуманитарную поддержку, санкции и привлечение к ответственности".

Важно Украина и Италия начали переговоры по заключению соглашения о гарантиях безопасности

Боррель добавил, что уже до конца года сможет представить рамочное соглашение о долгосрочных обязательствах безопасности лидерам Евросоюза.

Гарантии безопасности для Украины — что известно

Страны G7 11-12 июля в Вильнюсе подписали право на гарантии безопасности для Украины, которая поможет не допустить повторного вторжения РФ до того, как Украина станет членом НАТО. К Вильнюсской декларации по гарантиям безопасности также присоединились другие страны, и список постоянно расширяется.

Недавно президент Европейского совета Шарль Мишель рассказал о деталях работы над европейскими гарантиями безопасности для Украины. По его словам, в декабре уже будет первый доклад на эту тему.

Напомним, 2 ноября стало известно, что Кипр присоединился к переговорам о гарантиях безопасности для Киева. Поддержка еще одного государства, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, будет способствовать укреплению европейской безопасности.