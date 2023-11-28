"Гибнет все, что может погибнуть": какое оружие может изменит ход войны (видео)

Украинские военные нуждаются в большем количестве авиации, дальнобойных ракет, тяжелых бомб и средств радиоэлектронной борьбы. Это вооружение необходимо применять постоянно в течение определенного периода, считает эксперт Петр Черник.

Военный эксперт Петр Черник заявил, что определенное вооружение может сломать ход российско-украинской войны. Об этом сообщил в эфире "24 Канала".

Он отметил, что Украине нужно больше авиации, дальнобойных ракет, тяжелых бомб и средств радиоэлектронной борьбы.

"Если это все (вооружение, — ред.) применять постоянно, регулярно, без устали хотя бы месяц, то не проблема сломать ход войны", — сказал Петр Черник.

По его словам, с помощью высокоточной крылатой ракеты класса "воздух — земля" AGM-158 JASSM можно "упідводнити" Крымский мост и "выбивать" баржи и большие десантные корабли у временно оккупированного полуострова. Он отметил, что AGM-158 JASSM в лучшей комплектации может наносить удары на расстояние более 900 километров.

Также ВСУ нужно большее количество ракет ATACMS и кассетных бомб, в частности CBU-100, что имеет 247 боевых компонентов в комплектации Mk-118.

"Засеваются несколькими бомбами такие площади, что погибает все, что может погибнуть, включая технику", — рассказал эксперт.

Он добавил, что союзники имеют большое количество средств радиоэлектронной борьбы, которая нужна Украине для того, чтобы заглушить все, что "идет в нашу сторону".

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Напомним, 10 ноября военный эксперт, капитан 1-го ранга ВМС запаса Андрей Рыженко заявил, что украинские бойцы могут уничтожить основное боевое ядро флота РФ в Черном море. Для этого Украине нужно регулярно пополнять запасы крылатых ракет и получить истребители F-16. По его словам, ракеты ATACMS с дальностью стрельбы в 300 километров помогут уничтожить российские корабли в пунктах базирования.

24 ноября заместитель министра обороны Юрий Джигир сообщил, что приоритетом для оборонного бюджета на 2024 год для Украины является приобретение ракетного вооружения и боеприпасов. По его словам, на это направление планируют выделить около 175 миллиардов гривен, на военную технику — почти 80 миллиардов гривен.