Большинство россиян поддерживают войну в Украине и готовы поверить словам Путина, — WP

По словам журналистов, большинство россиян приравнивают интересы Путина к интересам нации. Они склонны поддерживать войну, даже если считают ее вредной.

Несмотря на то, что россияне устали от войны в Украине, они готовы ее продолжать. По мнению большинства, цена за "новые" территории столько высока, что отказываться от них нельзя. Об этом пишет издание Washington Post, со ссылкой на опросы фокус-групп Российского Евразийского центра Карнеги и Левада-Центра.

По словам журналистов, глава Кремля Владимир Путин готов баллотироваться на уже продуманные выборы в марте 2024 года. Россияне против него не ополчились.

Согласно отчету, 68% россиян поддерживают продолжение войны против Украины, 22% решительно выступает против прекращения огня при любых обстоятельствах. Около 20% решительно выступают против войны.

Кроме того, как говорится в материале, 72% поддерживают мирные переговоры, но лишь 19% готовы пойти на уступки Украине, чтобы достичь мира.

Сообщается, что самая сильная поддержка войны исходит от мотивированного и громкого меньшинства — пожилых, милитаристских мужчин, которые склонны ссылаться на российскую пропаганду о необходимости "борьбы с украинскими нацистами".

Издание пишет, что решающим фактором является послушная центристская группа россиян, которые не поддерживают войну, но считают, что необходимо быть лояльным власти и президенту.

При этом, как говорится в докладе, 41% россиян считают, что что война принесла больше вреда, чем пользы, а 38% придерживаются обратной точки зрения. При этом большинство россиян приравнивают политические интересы Путина к интересам нации в целом и склонны поддерживать войну, даже если считают ее вредной.

Ранее сообщалось, что Путин в 2024 году потратит на войну треть бюджета РФ. Накануне глава Кремля подписал закон о принятии бюджета на следующий год, в котором весомую часть средств планируют направить на нужды армии. Такого не было с 1990 года.