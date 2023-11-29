"Территория усеяна трупами": в DeepState рассказали о тяжелых боях за Авдеевку (видео)

В отчете говорится, что враг пытается зайти в Степовое. Возле коксохимического завода ВС РФ используют новую тактику. В районе Северного, Первомайского и Водяного ситуация особенно не изменилась.

Бои возле Авдеевки продолжаются. Ситуация возле населенного пункта очень тяжелая, так как россияне продолжают атаковать за счет большого количества пехоты. Об этом сообщили аналитики группы DeepState в отчете на YouTube.

Сообщается, что враг пытается зайти в Степовое. Серая зона 28 ноября немного расширилась, но закрепиться оккупанты не смогли, так как их разбила артиллерия ВСУ.

"Враг пытается лезть к селу любым способом. Он прячется от поражения артиллерии, FPV-дронов в остатках домов, ищет подбитую технику… вырывает норы. Там территория усеяна трупами", — сказал аналитик Роман Погорелый.

Что касается района, как сказано в отчете, Авдеевского коксохимического завода, то там враг также пытается протиснуться и зайти на территорию предприятия. Однако украинские бойцы также не дают оккупантам закрепиться. Теперь ВС РФ начали использовать новую тактику. Они подвозят технику, чтобы обстрелять здания завода. Используются танки, минометы и другое вооружение.

В DeepState заявили, что за последнюю неделю ситуация возле промзоны Авдеевки изменилась. Так, россияне увидели возможность продолжить давление. Украинским бойцам пришлось отступить с некоторых позиций. Активно используются FPV-дроны.

В отчете говорится, что в районе Северного, Первомайского и Водяного ситуация особенно не изменилась. ВС РФ продолжают атаки, но успехов не имеет. Тяжелая ситуация в районе Марьянки, так как продолжаются атаки в северных пригородах населенного пункта, но существенных изменений на линии боевого соприкосновения нет.

Отчете DeepState о ситуации на фронте

Напомним, что 27 ноября сообщалось, что британская разведка озвучила потери ВС РФ в боях за Авдеевку. По словам аналитиков, ранее рекордным месяцем для противника был март, когда велись активные бои за Бахмут. Теперь, когда наступление перешло на Авдеевку, ущерб для противника увеличился.