ВС РФ атаковали Украину ракетами и Shahed: взрывы слышали в нескольких областях (фото)

Противник в направлении Украины осуществил пуски 21 дрона-камикадзе и трех управляемых авиационных ракет Х-59. Силы ПВО активно работали в пределах шести областей.

Вечером 28 ноября российские войска атаковали Украину дронами. Первой была объявлена в Запорожской области в 18:38 28 ноября, после чего угроза вражеских ударов распространилась еще на несколько регионов. Об этом информировали Воздушные силы.

Позже об опасности предупредили жителей Херсонской и Днепропетровской областей.

"Несколько групп ударных БПЛА через Днепропетровскую область (Днепр/Павлоград). Направление движения – северо-западное", — сказано в сообщении от 18:52.

Позже стало известно, что дроны двигаются в сторону Полтавской области.

"Группы ударных БПЛА из Днепропетровской области заходят в воздушное пространство Полтавщины, курс – северо-западный, еще несколько групп в Днепропетровской области. Несколько групп в Херсонской и Николаевской областях курс — западный/северо-западный", — заявили в ВСУ в 19:26.

Затем, согласно данным от Воздушных сил, российские беспилотники облетели Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую, Черкасскую области. Позже они отправились в Киевскую область.

В 20:58 в ВСУ сообщили, что беспилотники РФ уже в Винницкой, Киевской, Херсонской и Николаевской областях.

В 21:19 Telegram-канал "Реальный Киев" сообщил о работе ПВО в Киевской области.

"Ударные БПЛА в Шепетовке Хмельницкой области", — сказано в сообщении от 22:23.

Уже через десять минут Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Одесской области. Через несколько минут ракета была уже на границе между Одесской и Николаевской областями. В 23:03 стало известно о ракете в направлении Днепра, но через 5 минут появилось сообщение об отбое.

В 23:59 Воздушные силы сообщили, что последние вражеские дроны движутся в сторону Староконстантинова в Хмельницкой области.

Отбой воздушной тревоги в связи с дронами объявили уже ночью 29 ноября.

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин у себя в Facebook сообщил, что во время очередной вражеской атаки в области работали силы ПВО.

"Мы в очередной раз благодарим ВСУ за качественную работу! По состоянию на данный момент информация о пострадавших, повреждении имущества или возгорании в результате уничтожения ударных БпЛА службами не зафиксирована", — написал он.

Сергей Тюрин о работе ПВО в Хмельницкой области Фото: Скриншот

Уже в 07:06 утра 29 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 29 ноября 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed", выпущенных из района Приморско-Ахтарска РФ, и управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины. Всего россияне использовали 21 ударный БплА "Shahed-136/131", а также 3 управляемые авиационные ракеты Х-59.

В ВСУ заявили, что главным направлением удара БПЛА была Хмельницкая область, а ракет — юг Украины. К отражению воздушного нападения привлечены истребители зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Работа воздушных сил ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ

"В результате боевой работы все вражеские ударные БпЛА уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья – не достигла желаемой цели!" — сказано в сообщении.

Напомним, что 28 ноября СБУ задержала корректировщицу десятков Shahed по Одессе. По данным следствия, задержанная была участницей агентурной сети РФ, перед которой стояла задача передавать координаты для ударов оккупантов и корректировать новые атаки.