БПЛА атаковал Московскую область: Минобороны России обвиняет Украину в попытке "теракта"

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что украинский беспилотник сбили на подступах к российской столице. На месте падения обломков разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.

В среду, 29 ноября, дрон атаковал Подольск Московской области. Россияне заявили о ликвидации всех БПЛА. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он.

По его словам, атака произошла утром около 07:30.

"Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб", — добавил он.

Собянин об атаке БПЛА

Также в Минобороны РФ прокомментировали атаку дрона.

"29 ноября в 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области", — написали в ведомстве.

Пост Минобороны РФ

Ранее Фокус сообщал о предыдущих случаях, когда дроны пролетали над разными областями РФ, в том числе — над Орловщиной. Например, 14 ноября стало известно о массированной атаке беспилотников на четыре российские области. Тогда аппараты добрались до КБ по разработке ракет "Кинжал" в городе Коломна в Московской области. Также под ударом оказался химзавод в Брянской области.

Кроме того, загорелся пороховой завод в Тамбовской области — событие произошло 15 ноября. Еще один "фейерверк" произошел за тысячи километров от Украины — в Волгоградской области. РосСМИ утверждали, что там якобы произошла детонация на складах боеприпасов в воинской части.

Напоминаем, журналисты-расследователи выяснили, что российские компании свободно покупают сырье для производства обуви. Указывается, что сырье покупают и ЕС и могут использовать для пошива сапог для ВС РФ. В то же время американский дипломат Курт Волкер отмечал успехи Украины в прерывании цепей поставок российской армии. Указал, что для этого удачно используют артиллерийские системы, не имея авиации.