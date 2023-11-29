В полном беспорядке: эксперты показали снимки укреплений Севастополя после шторма (фото)

Аналитики отмечают, что пока неясно, сколько времени Россия потратит на восстановление оборонительных сооружений в гавани Севастополя, поэтому украинские силы могут этим выгодно воспользоваться.

Сложная система оборонительных сооружений, которая была создана российскими оккупантами в Севастополе для защиты от морских беспилотников и других средств поражения, была значительно повреждена ураганом. Военные обозреватели The War Zone в своей публикации от 28 ноября прокомментировали спутниковые снимки, на которых зафиксированы повреждения в гавани Севастополя.

"На спутниковом снимке Planet Labs видны линии боновых заграждений, барж и других препятствий, которые когда-то защищали базу Черноморского флота России, в полном беспорядке. Некоторые из боновых заграждений оторваны, а некоторые баржи больше не видны после шторма", — отмечают эксперты.

Эти заграждения Россия создавала в рамках концепции многоуровневой морской, береговой и воздушной обороны. Баржи и сети также используются для пресечения как надводных, так и подводных атак. Система защиты использует датчики дополнительного предупреждения, а самолеты и катера обеспечивают патрулирование территории.

Эксперты также сообщают, что помимо физических заграждений гавани шторм разрушил и загоны для специально обученных дельфинов. Возможно перед началом бури из переместили в другое место, однако их местоположение пока не установлено.

"Было бы неудивительно увидеть, как Украина попытается воспользоваться этой новой брешью в обороне Севастопольской гавани. Использование возможностей, предоставляемых погодой, — один из старейших принципов ведения войны", — пишут обозреватели.

Между тем пока неясно сколько времени потребуется оккупантам, чтобы восстановить поврежденные сооружения. В некоторых районах Крыма до сих пор действует чрезвычайное положение. Оккупационные власти сообщают, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению гражданской инфраструктуры, но о ремонте оборонительных сооружениях порта не говорится ни слова.

Ранее "губернатор" Севастополя Михаил Розважаев сообщил, что шторм в Крыму спровоцировал падение деревьев и ограничение движения автомобилей, а также спровоцировал отключение электроснабжения для почти полумиллиона человек.