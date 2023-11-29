Оккупанты стали чаще использовать кассетные авиабомбы РБК-500, — британская разведка

Оккупанты, вероятно, интегрировали комплект крыльев УМПК для увеличения радиуса действия бомбы. Благодаря кассетной боевой части даже при низкой точности РБК-500 может нанести урон.

С начала ноября российские войска начали чаще наносить удары кассетными авиабомбами РБК-500. Об этом сообщается в отчете британской разведки 29 ноября.

Каждая авиабомба РБК-500 может иметь от 100 до 350 суббоеприпасов и имеет вес 500 кг. Каждый суббоеприпас имеет 800 элементов или 1, если это противотанковый вариант Воздушные силы РФ начали активнее сбрасывать кассетные бомбы. Оккупанты применяют такие бомбы против ВСУ в районе Угледара и Авдеевки в Донецкой области.

Британская разведка о РБК-500 Фото: Ministry of Defence

Также не исключено, что РФ смогла интегрировать комплект крыльев к авиабомбе, как и на обычные ФАБ-500. Это позволяет сбрасывать РБК-500 с большего расстояния от цели, чем обычно. Однако, как правило, комплект УМПК имеют низкую точность. В любом случае, отмечают в британской разведке, кассетная авиабомба может поражать территорию в несколько сотен метров, что увеличивает шанс нанести хоть какой-то ущерб намеченной цели.

Напомним, 21 ноября СМИ писали, что РФ вряд ли могла модернизировать кассетные авиабомбы РБК-500 комплектом УМПК из-за примитивности конструкции.

20 ноября Александр Коваленко сообщил, как можно бороться с модернизированными авиабомбами РФ РБК-500.