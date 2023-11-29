"Проходят учения": в Севастополе прозвучали сильные взрывы, — СМИ

Местные жители слышали не менее пяти взрывов в районе Севастополя. Оккупационная администрация утверждает, что в Казачьей бухте проходят учения морской пехоты.

В среду, 29 ноября, во временно оккупированном Севастополе прозвучале взрывы. Об этом сообщает издание "Крым. Реалии".

Как отметили в Telegram-канале "Крымский ветер", россияне утверждают, что это просто "учения" в Казачьей бухте.

По данным источника, в Севастополе было слышно не менее пяти взрывов. Воздушную тревогу в городе не объявляли.

Пост о взрывах

Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов на момент публикации материала не комментировал инцидент.

Взрывы в Крыму: что известно

Напомним, что утром 22 ноября в Севастополе закрыли рейд через бухту после атаки беспилотников. Сообщается также о двух взрывах в Черноморском и ряде других населенных пунктах.

Анакануне, 21 ноября, сообщалось о взрывах в оккупированном Крыму: в соцсетях писали о пожаре на ТЭЦ.

Также сообщалось, что украинские разведчики присылают привет из района Крымского моста.