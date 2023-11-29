Журналист показал результат удара HIMARS по расположению оккупантов в Токмаке (фото, карта)

Здание, как информирует Центр журналистских расследований, захватчики использовали для своих целей, поскольку помещения выполняли функции вроде военного госпиталя.

Система HIMARS нанесла удар по расположению российских оккупантов в Токмаке, который расположен в Запорожской области. Подробности опубликовал в Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

В сообщении он указал, что установка американского производства была использована для удара. На фото можно увидеть уровень разрушений — выбиты окна и повреждена крыша двухэтажного здания. Относительно погибших или пострадавших военных информации нет.

Центр журналистских расследований сообщил со ссылкой на информацию от местных жителей, что ракеты попали в здание детского сада по адресу ул. Центральная, 28. Здание захватчики использовали для своих целей, поскольку помещения выполняли функции вроде военного госпиталя.

Фото: Google Maps

В сообщении также указано, что после взрывов проходы мимо здания были перекрыты. Помещение окружено вооруженными российскими военными, оттуда выносили какие-то вещи, а к зданию приезжали авто "скорой помощи". Оккупанты вывозили и различную документацию.

Взрывы в Токмаке

В оккупированном Токмаке, как сообщил 28 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров, раздались громкие взрывы. По его словам, о неспокойной ситуации в городе сообщили местные жители. Было настолько громко, что взрывы услышал весь оккупированный город.

Напомним, 27 ноября бойцы 14-й ОМБр показали, как снег помогает уничтожать россиян. На разных участках фронта бойцы сбрасывают взрывчатку на личный состав врага, пополняя статистику Генштаба ВСУ о потерях РФ в Украине.