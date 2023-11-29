"Есть угроза": аналитик рассказал, как погода повлияла на работу мобильных огневых групп

По словам директора Defense Express Сергея Згурца, передвижение мобильных бригад усложнено из-за снега, однако бойцам ВСУ удается уничтожать вражеские объекты в небе.

Несмотря на ухудшение погодных условий россияне продолжают атаковать мирные города Украины при помощи БПЛА. При этом ВСУ продолжают показывать эффективный результат в их уничтожении. Об этом заявил директор Defense Express и аналитик Сергей Згурец в эфире "Еспресо.TV" 29 ноября.

По его словам, особую эффективность во время плохой погоды показывают мобильные огневые группы. Украинские защитники накануне смогли уничтожить все запущенные дроны-камикадзе иранского происхождения Shahed и это удивило аналитика.

"Мы понимаем, что сейчас выпал снег и передвижение мобильных бригад было существенно затруднено. Даже если они находились на определенных определенных участках, то в любом случае погода существенно усложняла их пребывание и работу. Но видим: группы сработали чрезвычайно эффективно, что говорит о том, что этот элемент противовоздушной обороны приобретает все больше мощностей", — заявил Сергей Згурец.

Отдельно директор Defense Express отметил, что 28 ноября прошла прошла Ставка Верховного Главнокомандующего и во время заседания удалось обсудить направления усиления ПВО. Аналитик заявил, что мобильные загоны следует тоже усилить, ведь, как показывают последние атаки, они достаточно эффективны.

Пока что россияне в основном используют для обстрелов дроны-камикадзе, а вот дальнобойные ракеты Х-101 хранят.

"Мы понимаем, что накоплен определенный запас, в пределах 800 ракет, о чем говорило Главное управление разведки, есть угроза, что на каком-то этапе враг будет комбинировать уже ударные действия, сочетая и Shahed, и крылатые ракеты", — продолжил Сергей Згурец.

Напомним, 29 ноября сообщалось, что ВС РФ атаковали Украину ракетами и Shahed, а взрывы были слышны сразу в нескольких областях. Противник в направлении Украины осуществил пуски 21 дрона-камикадзе и трех управляемых авиационных ракет Х-59. Силы ПВО активно работали в пределах шести областей и смогли перехватить все БПЛА.