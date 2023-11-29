С фронта – криминалитету: в Ровненской области пытались продать "трофейное" российское оружие

Как рассказали в пресс-центре СБУ, в ходе обысков силовики нашли детонирующий шнур со взрывчаткой, противотанковое вооружение, боеприпасы и автоматы Калашникова российского производства.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией задержала двоих мужчин, которые пытались продать внушительный арсенал летального оружия представителям криминалитета в Ровенской и Ивано-Франковской областях. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-центре СБУ.

Сообщается, что среди изъятых предметов — детонирующий шнур со взрывчаткой, противотанковое вооружение, боеприпасы и автоматы Калашникова российского производства.

Фото: пресс-центр СБУ

Так, в Ровенской области задержан торговец "трофейным" оружием, которое он получал через свои контакты с мест предыдущих боевых действий на востоке и юге Украины.

Полученные образцы российского оружия он хранил у себя дома, а доставку "товара" потенциальным покупателям осуществлял на собственном авто.

Во время обысков у задержанного изъяли:

автомат Калашникова АК-12;

4 гранаты типа Ф-1, РГО и РГН;

более полутысячи патронов различного калибра.

"Попадание оружия в незаконный оборот могло привести к обострению криминогенной обстановки и расшатыванию внутриполитической ситуации вблизи украинско-белорусской границы", — отметили в пресс-центре.

А в Прикарпатье разоблачили жителя Коломыи, который пытался продать уголовнику три автомата АК-74 и пистолет Стечкина с патронами. Кроме того, во время обысков у него нашли почти 50 метров детонирующего шнура со взрывчаткой, боеприпасы, глушители к стрелковому оружию и бронебойные снаряды. Хранилище для арсенала он обустроил в недостроенной постройке у частного дома одного из своих родственников.

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ

Обоим фигурантам сообщеили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боеприпасов или взрывчатых веществ). Сейчас находятся в СИЗО.

По раскрытым фактам продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 7 лет заключения.

Напомним, 29 ноября в СБУ сообщили о задержании "тиктокера-рецидивиста", который снимал работу украинской ПВО и публиковал видео в сети. В описании под видео он указал точное время и место съемки.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что сотрудники СБУ задержалт двух агентов РФ, которые собирали разведданные о местах дислокации подразделений ВСУ и корректировали удары ВС РФ по Киеву и Черкассам.