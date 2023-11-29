ВС РФ атаковали гражданских, которые получали "гуманитарку": есть погибшая и раненые (фото)

Российские оккупанты запустили ударный дрон по мирным жителям Запорожской области. В полиции рассказали, что в результате "циничной атаки" потеряла жизнь 77-летняя женщина.

28 ноября ВС РФ с помощью дрона-камикадзе атаковали грузовик с гуманитарной помощью в поселке Степногорск. Деталями 29 ноября поделилась пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

В ведомстве сообщили, что в поселке как раз разгружали "гуманитарку", когда российские оккупанты нанесли очередной удар по гражданским. Обломками были ранены мирные жители, которые как раз получали помощь.

Фото с места событий Фото: Нацполиция

По данным полиции, в результате "циничной атаки" погибла 77-летняя женщина, еще двое мужчин получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу.

Фото с места событий Фото: Нацполиция Фото с места событий Фото: Нацполиция

В тот же день ВС РФ атаковали и Запорожье, использовав ракеты "Искандер-К" и "Калибр". Одна ракета разрушила здание предприятия, другая упала на открытом участке.

"Взрывной волной повреждены две школы и помещение продовольственного магазина", — отметили правоохранители.

В результате обстрела Запорожья пострадали двое мирных жителей.

Всего за сутки в регионе зафиксировали 156 попаданий. По всем фактам возбудили дела о нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, в Ривненской области задержали мужчину, который продавал "трофейное" оружие. "Товар" он хранил у себя дома, а "доставлял" его на собственной машине.

В Воздушных силах 29 ноября ответили, к чему готовиться зимой. В командовании предупредили, что основную угрозу сейчас представляют вовсе не ракетные обстрелы.