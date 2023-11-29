Артиллеристы 128-й бригады поразили российский ЗРК "Тор" за $60 млн (видео)

Украинские бойцы навели огонь по российской военной технике с помощью беспилотника. Артиллеристы нанесли точный удар, после которого ЗРК "Тор" взорвался.

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" на Запорожском направлении. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram.

"На Запорожском направлении украинские артиллеристы с помощью высокоточного боеприпаса смогли поразить дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс ЗРК "Тор". Замечательная работа бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады", — сказал Юрий Бутусов.

Он опубликовал ролик, в котором видно, украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата зафиксировали российскую военную технику. После этого бойцы навели удар артиллерии, которая метко ударила по ЗРК "Тор". В результате чего вражеская техника взорвалась, а в небо поднялся густой серый дым.

ЗРК "Тор": что известно

ЗРК"Тор" имеет два радара, один из них предназначен для захвата целей, а другой для отслеживания и поражения. Комплекс имеет малый радиус действия и может работать в ручном и автоматическом режимах. ЗРК не имеет аналогов в мире и предназначен для противовоздушной обороны мотострелковых и танковых дивизий. Согласно имеющейся в публичном доступе информации, стоимость ЗРК "Тор" составляет около 60 миллионов долларов.

Напомним, 8 ноября на Купянском направлении бойцы подразделения "Крылья до ада" 103-й Отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины уничтожили российский ЗРК "Тор". По словам Стерненко, это самая дорогая уничтоженная цель за историю применения FPV-дронов.

29 сентября в полиции Киевской области сообщили, что двое мужчин хранили в гараже ЗРК "Тор" и боеприпасы, которые враг оставил во время боевых действий на территории Черниговской области. В полиции отметили, что боеприпасы передали на нужды ВСУ.