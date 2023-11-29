В России суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу за "фейки" о ВС РФ

Артистку также объявили в международный розыск, а дело против нее направят в Басманный районный суд г. Москвы.

Российский суд заочно избрал украинской певице Джамале меру пресечения в виде содержания под стражей. Ее обвиняют в распространении "фейков" о российских Вооруженных силах. Соответствующую информацию опубликовали в прокуратуре Москвы.

Сообщается, что 4 апреля прошлого года она якобы опубликовала на своей странице в соцсети запись, которая содержит "фейковую" информацию о действиях российской армии на территории Украины. Московская прокуратура отмечает, что распространяя информацию она руководствовалась мотивами "национальной ненависти и ненависти к военным ВС России".

Также отмечается, что певицу объявили в международный розыск, а дело против нее направят в Басманный районный суд г. Москвы.

Дело против Джамалы: что известно

20 ноября в российских СМИ сообщили, что МВД России объявило в розыск певицу Сусанну Джамаладинову (Джамалу). Известно было, что розыск происходит по уголовной статье, впрочем, не указывалось, какой именно.

Российские Telegram-каналы сообщали, что певицу разыскивают за "публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ". В частности, речь идет за публикацию певицы о событиях в Буче, которую она сделала в апреле прошлого года после освобождения из оккупации.

Тогда Джамала опубликовала фотографии из освобожденного города и рассказала о жестоких действиях российских военных в отношении мирных жителей. Она назвала их действия "кровавой резней мирного населения".

Напомним, 24 ноября в России объявили в розыск руководителя проекта "Идите лесом", который помогает гражданам России избегать мобилизации в армию РФ. Также из-за высказываний против войны его объявили "иностранным агентом".

Также в январе в России объявили в розыск и внесли в список террористов и экстремистов украинскую ведущую Машу Ефросинину.