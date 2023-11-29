"Сразу понял, что летит": раненый боец ВСУ полз через поле, убегая от дронов (фото)

Украинец вывез семью из Киева и мобилизовался, но впоследствии к войску присоединилась и его жена. Последние полгода мужчина лечится после ранения и поддерживает любимую-военную по видеосвязи.

В Национальном реабилитационном центре "Незламні" рассказали историю защитника, который воевал под Бахмутом и уже полгода борется за свою жизнь. Об этом известно из публикации организации в соцсетях.

46-летний Вячеслав Александров — родом из Кривого Рога, но последние годы перед началом полномасштабной войны жил в Киеве. Он работал бригадиром в строительной компании.

"Как только началась большая война он вывез из столицы дочь и жену, а сам пошел в военкомат", — передали в реабилитационном центре.

Так Александров попал в ряды 17 отдельной танковой Криворожской бригады.

Пока он воевал, его жена Светлана занималась волонтерством — готовила для защитников. Однако впоследствии, через семь месяцев после мобилизации мужа, она решила тоже присоединиться к ВСУ и стала военной поварихой.

"Я спокойно отреагировал на это, потому что сначала она поддержала меня, а почему тогда я не могу поддержать свою жену? Я знаю, что это ее решение — правильное", — рассказал Александров.

Почти год супруги вместе провели на передовой, но в разных подразделениях и на разных направлениях.

9 июня этого года Александров вместе с побратимами попал под минометный огонь ВС РФ. Это произошло во время захвата позиций на Бахмутском направлении.

"Я услышал свист, сразу понял, что летит мина. Успел только крикнуть: "Ложись!". Раздался взрыв и я почувствовал удар в руку и ногу", — вспомнил он.

Защитник наложил себе турникет на пораженную ногу. После этого он был вынужден несколько километров ползти через поле к точке эвакуации. В это время мужчину атаковали с дрона. Ни один из боеприпасов не попал в цель.

Александров выбрался живым, но турникет пробыл на его конечности слишком долго. Мужчина потерял ногу, а раненая рука оказалась под угрозой ампутации.

Фото Вячеслава Александрова Фото: Национальный реабилитационный центр «Незламні»

"Чтобы защитник выжил, медикам на несколько недель пришлось ввести его в состояние искусственной комы", — отметили в реабилитационном центре.

Воин проходит лечение уже полгода. За это время хирургам удалось побороть инфекцию в его ноге и удалить осколок из руки. Однако спасенная рука перестала двигаться.

"Мышцы совсем не работают", — объяснили в организации.

Из-за проблем с рукой Александрову не могут установить протез ноги, ведь первые шаги он должен делать на костылях с помощью рук. Сейчас с ним ежедневно занимаются специалисты, и это дает свои результаты. Функции непослушной конечности удалось восстановить уже на 30%. Сейчас защитник может держать легкие предметы.

Жена военного служит на Запорожском направлении и видится с мужем только через экран — по видеосвязи.

Фото Вячеслава Александрова и жены Светланы Фото: Национальный реабилитационный центр «Незламні»

"Конечно, я за нее переживаю, но я уверен, что все будет хорошо", — заявил воин.

Напомним, бойцы штурмового полка "Цунами" ОШБр Нацполиции "Лють" показали кадры эвакуации раненого воина с поля боя.

Украинский военный вернулся к собратьям, когда его считали мертвым. Мужчина более двух суток бродил по лесу и выжил благодаря червям в ранах.