Отравление жены Буданова: экс-глава ГУР рассказал, как можно было бы предотвратить покушение (видео)

По словам экс-руководителя разведведомств генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка, перед покушениями злоумышленники учитывают время, маршруты, передвижения, а также места, в которых может находиться потенциальная жертва.

Единственная возможность предотвратить покушение на убийство, подобные отравлению жены главы ГУР Марианны Будановой, тогда, когда злоумышленники выясняют режим объекта, на который планируют покушение. Об этом бывший руководитель Службы внешней разведки Украины и начальник ГУР МО, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк рассказал интервью "24 Каналу".

По его словам, в таких случаях в расчет принимается время, маршруты, передвижения и места, в которых может находиться потенциальная жертва.

"Именно в это время они наиболее уязвимы, и их можно обнаружить внешним контрнаблюдением", — пояснил он, добавив, что в дальнейшем после сбора данных планирующие покушение уже "ложатся на дно" и переходят к подготовке и реализации преступного плана.

Бывший руководитель разведведомства отметил, что невозможно предугадать, когда и как произойдет покушение.

Он также отметил, что безопасность сотрудников спецведомств предполагает взаимодействие всех разведывательных структур страны. Сведения, которые становятся известны о подготовке покушения или террористического акта, без промедлений передают в СБУ и затем анализируют.

Валерий Кондратюк — о покушении на жену главы ГУР

У РФ нет доступа к ГУР

Благодаря системе фильтрации и поддержке западных партнеров Главное управление разведки было, пожалуй, наименее уязвимым ведомством перед российскими инфильтрациями.

"ГУР оставалось самой закрытой спецслужбой для России", — отметил Кондратюк.

Он также добавил, что ударам или мерам, которые предпринимает разведведомство, из РФ противодействовать не могут: к ГУР нет доступа.

Многие российские агенты, которые появились, когда у власти в Украине находилось пророссийское руководство, испугались общественной реакции после начала полномасштабного вторжения и решили прекратить связи со страной-агрессором.

Но со временем некоторых стали шантажировать и угрожать разоблачением. Сейчас россияне пытаются вернуть влияние на агентуру в Украине.

Кондратюк предупреждает, что российские агенты могут прибегать к информационным вбросам, например о конфликтах в ВСУ, политическом руководстве и пр.

Что известно о Валерии Кондратюке

Валерий Кондратюк

Офицер украинских спецслужб генерал-лейтенант Валерий Кондратюк возглавлял Службу внешней разведки в период 2020-2021 гг., с 2016 по 2019-й был заместителем главы Администрации Президента Украины, должность начальника Департамента контрразведки СБУ занимал в период 2014—2015.

Напомним, что в ГУР рассказали о возможной спецоперации в отношении сотрудников разведки.

Также сообщалось, что Bellingcat и издание The Insider взялись за расследование отравления жены Буданова.