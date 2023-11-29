Вместе с журналистами из РФ: Bellingcat расследует отравление жены Буданова (видео)

По словам журналиста Христо Грозева, расследователи группы Bellingcat будут сотрудничать с российским независимым интернет-изданием The Insider.

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Команда Bellingcat проведет собственное расследование отравления жены начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в комментарии "Радио.Свобода" 29 ноября.

Грозев сообщил, его команда будет расследовать покушение на Марианну Буданову совместно с журналистами российского независимого интернет-издания The Insider, зарегистрированного в Латвии.

"Я и команда TheIns реально проводим свое расследование, но пока нет формального общения с ГУР", — отметил Грозев.

О том, что в Bellingcat намерены присоединится к расследованию отравления супруги Кирилла Буданова также упоминал бывший начальник украинской военной разведки Валерий Кондратюк в эфире "Свобода.Ранок" 29 ноября.

Валерий Кондратюк об отравлении Марианны Будановой (49:31)

Отравление Марианны Будановой: что известно

Напомним, 28 ноября В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили случай отравления тяжелыми металлами Марианны Будановой, супруги главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что она находится на лечении, которое уже заканчивается.

По словам экс-начальника ГУР Валерия Кондратюка, Марианну Буданову отравили ртутью и мышьяком. По его информации, пострадала не только жена главы военной разведки, но и еще нескольких сотрудников ГУР, которые ответственны за операции по России.

По данным украинских СМИ, у самого Кирилла Буданова отравление диагностировано не было. Иных проблем со здоровьем у него также не наблюдается.