"Должно касаться всех": сержант объяснила, почему нужно мобилизовать женщин

65 статья Конституции Украины по защите Отечества говорит о гражданине, а потому должна касаться как женщин, так и мужчин, считает сержант.

В Украине до 14 февраля продлили действие военного положения и всеобщую мобилизацию. Боевой медик Сил территориальной обороны ВСУ, сержант Алина Сарнацкая заявила, что согласно Конституции Украины защищать государство должны не только мужчины. Об этом она сообщила в интервью NV.

"65 статья Конституции Украины говорит о гражданине, а не о мужчине. Эта статья должна касаться всех, и основания для отсрочки также должны касаться всех", — сказала Алина Сарнацкая.

Она рассказала, что в Facebook часто пишут: "У меня двое детей, а вы хотите загрести меня в армию". По словам сержанта, если это мать-одиночка, или ее муж воюет, то есть все основания для отсрочки от службы в ВСУ, зато речь идет только о тех, кто не имеет отсрочки — те, кто не является студентами, самостоятельно не воспитывает детей, не ухаживает за родителями с инвалидностью или сам не является инвалидом.

Сарнацкая убеждена, что нужно понимать, сколько всего людей в Украине призвали, а скольких — нет, кто из них реально болен. В Украине есть идея создать электронный реестр военнообязанных, однако те, кто работает с безопасностью данных, считают, что этого нельзя делать, поскольку враг будет иметь все списки.

Отвечая на вопрос журналистов о том, "переключит ли понимание людей" о необходимости идти в ВСУ, Алина Сарнацкая заявила, что этого не будет.

"Людям не свойственно умирать для того, чтобы жили другие. Всегда возникает вопрос: "Почему я?", и на него очень трудно ответить. Людям свойственно защищать свою семью. Вот я пошла добровольцем, потому что в Ирпене стояли орки и собирались всех убить, поэтому я хотела защитить родных", — пояснила она.

Напомним, начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что сейчас женщин не мобилизуют, однако они должны стать на учет. Призыв женщин может начаться, по его словам, в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что во время войны некоторые военнообязанные могут выехать из Украины, однако для этого нужно иметь определенные основания. Они могут касаться состояния здоровья, семейных обстоятельств или профессии.